„Pár napja észrevettem, hogy kicsit fáradékonyabb vagyok és kicsit jobban igénylem a meleget, mint ahogyan azt általában szoktam. Úgy gondoltam, hogy a kampányhajrának tudható be, de folyamatosan figyeltem, hogy mi történik velem, mert ebben az időszakban mindenre fel kell készülnie az embernek. Folyamatosan fertőtlenítettem a kezem, maszkot hordtam, betartottam a kötelező távolságokat, kerültem a zsúfolt helyeket. Elővigyázatosságból pár napja kerültem a személyes találkozókat, a rádióknak is csak telefonos interjút adtam. Kiderült, hogy jól tettem, hiszen az én és feleségem koronavírustesztje is pozitív eredményt mutatott. Előtte minden vizsgálatot elvégeztem, orvosom szerint minden rendben van, egészséges vagyok. A vírus olyan minimális százalékban van jelen a szervezetemben, hogy az még nem volt képes fertőzni, de elővigyázatosságból és állampolgári felelősségtudattal mindenkit értesítettem, akivel az utóbbi időben találkoztam. A felelős hatósági előírásoknak megfelelően betartom a protokollt és két hétig otthoni elkülönítésbe vonultunk feleségemmel együtt” – írta Face­book-bejegyzésében a háromszéki honatya, akinek jó a közérzete és a hangulata, de a vasárnapi kis hőemelkedésen kívül elment az ízlelése és az illatokat sem érzi, s az elkövetkező két hétben a munkát, a választási kampányt otthonról, telefonon, e-mailen, videóhíváson keresztül folytatja.

A szenátor arra kéri a lakosságot, hogy legyen elővigyázatos, használjon fertőtlenítőt, viseljen arcmaszkot és tartsa be a hatóságok által előírt távolságot.