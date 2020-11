Előző írásunk

Az idén huszonkettedik házassági évfordulójukat ünneplő Tölgyesi házaspárral, Rikával és Istvánnal annak kapcsán beszélgettem, hogy négygyermekes családként hogyan élték, élik meg a járványhelyzettel járó korlátozásokat, a mindennapokat, milyen kihívásokkal néznek szembe. A kezdeményezésükre alakult négy évvel ezelőtt a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián a barkácsoló hittanóra óvodás- és kisiskolás korú gyermekek részére, mivel legkisebb fiuk, Márk révén szükségét érezték bekapcsolódni a plébániai ifjúság nevelésébe. Beiratkoztak a Gyulafehérvári Főegyházmegye által indított plébániaimunkatárs-képzésre is, hogy szakmai tudásuk jobban megalapozott legyen. Életük állandó mozgásban van gyermekeik sokoldalú tevékenysége által is. Kristóf 19, Erik 18, Karola 15, Márk 8 éves. A három nagyobb gyerek tavaly a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség által szervezett Resurrexit – ifjúsági együttesek találkozójára alapította a K-Egy (Krisztussal Egységben) zenekart, amelyhez barátok is csatlakoztak. Azóta több helyre is hívták őket zenei szolgálatot végezni lelki napokon és ifjúsági találkozókon.