A tegnapi jelentés szerint nyolcvanhat koronavírussal fertőzött beteget kezelnek a megyei kórházban, közülük hetvenegyet a fertőzőosztályon, hatot a COVID-sebészeten és kilenc, kritikus állapotban lévő pácienst (egy intubált) az intenzív terápián. A tizenegy gyanús esetből egy szintén intenzív terápiás ellátásra szorul. November 12–18. között ötvennégyen hagyták el a kórház COVID-részlegeit, a szóban forgó időszakban tizenhárom háromszéki és egy Brassó megyei beteg hunyt el, akiknek halála összefüggésbe hozható a koronavírus-fertőzéssel. Az orvos igazgató elmondta, jelenleg négy, koronavírussal fertőzött beteg szorul dialízisre, az Avitum magán műveseközponttal együttműködve gördülékeny az ellátásuk.

Az intézményvezetők hangsúlyozták: a beteglétszám növekedése miatt a fertőzőosztály a korábbi két emelet helyett három szinten működik, az esetek egyre súlyosabbak, a kezelések összetettebbek, többféle gyógyszert és több alkalommal kell adagolni, egyeseket etetni kell, tisztába tenni, s míg a járvány enyhébb időszakában az asszisztensek és ápolók egyszerre négy órát töltöttek az osztályon a védőfelszerelésben és utána átöltözhettek, jelenleg ez megkétszereződött. Az alkalmazottak túlterheltek, a betegek hozzátartozói türelmetlenek, ezért azt kérik, családtagjuk állapotáról 13–15 óra között érdeklődjenek és csak egy személy telefonáljon.

Nem csak a COVID-osztályokon sok a súlyos eset. A sebészeten a vakbélműtétek, a bélelzáródással kapcsolatos beavatkozások és egyéb, gyakrabban előforduló esetek mellett jelentős számú daganatot is operálnak, kedden több mint hatórás műtét során távolítottak el egy végbéltumort – számolt be dr. Roșu Mátyás. A gyermekosztályon jelenleg hat sárgaságos pácienst kezelnek – mondotta.

András-Nagy Róbert beszámolt az ellenőrzésekről és a megnövekedett számú napi jelentésekről, utóbbiak szerinte akár hasznosak is lehetnének, ha azt a rendszer jobbítása érdekében kérik a kórházaktól. November 13-i látogatása alkalmával Nelu Tătaru egészségügyi miniszter elégedett volt azzal, ahogyan a megyei kórház megszervezte a koronavírussal fertőzött betegek ellátását (az eseményről lapunkban is beszámoltunk), ezt követte egy egyhetes ellenőrzés, amelyet szebeni ellenőrző csapat végzett, vizsgálták a hulladékgazdálkodást és a betegutakat, kifogásolták, hogy a sürgősségen egy helyiségben varrják be a kisebb sebeket és ugyanott gipszelnek, és javaslatot tettek az anyag- és munkaruha-használatra – részletezte a menedzser. A harmadik vizsgálódást hétfőn tartották az Országos Közegészségügyi Intézet, a berendezések biztonságos működését ellenőrző hatóság (ISCIR) brassói kirendeltsége és a katasztrófavédelem ellenőrei. A kórház tűzvédelmi engedélyének hiánya miatt 10 ezer lejes bírságot róttak ki, megállapították, hogy elégtelen létszámú a személyzet és egyes kijáratok nincsenek megvilágítva. A személyzethiány köztudott, de nem tőlük függ, a kórház felújításának részletterveit láttamozta az ISU, az épületek biztonságosak tűzvédelmi szempontból, de az egész kórházra kiterjedő egységes tűzvédelmi engedély valóban hiányzik, a kijáratok pedig csak ott nincsenek megvilágítva, ahol a járvány ideje alatti rohamátszervezések során módosították a betegutakat – hangsúlyozta az intézmény menedzsere.

Újságírói kérdésre válaszolva, miszerint a kórház vezetői számítanak-e változásokra az egészségügyben a karácsonykői kórházban történt, tíz halálesettel járó tűzeset után, András-Nagy Róbert azt mondta, új kórházakat kellene építeni, nem a régieket felújítani, mert a több évtizeddel ezelőtti feltételekhez semmilyen tekintetben nem hasonlítható a jelenlegi és az egész betegellátásban az új követelményeknek megfelelő stratégiát kell kidolgozni.