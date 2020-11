A Mosolyműhely ötlete a szerviz ügyvezetőjétől, Papp-Fleckhammer Henriettától származik, aki együttműködést ajánlott a civil szervezetnek: ők megjavítják az adományként felajánlott, 3–4 évnél nem régebbi, működő vagy részben működőképes, a tanuláshoz használható eszközöket, az Életmentő Kupakok Egyesület pedig eljuttatja azokat a rászoruló családok gyermekeihez. Bács Emese egyesületi elnök lapunknak azt mondta, legalább harminc gyermekről tudnak több erdővidéki faluban, de Maksán vagy Szépmezőn is, ahol biztosan hasznát vennék egy okostelefonnak, laptopnak, táblagépnek, s azt próbálják feltérképezni, van-e lehetőség mindenhol csatlakozni a világhálóra. Tudomásuk van viszont olyan esetről is, ahol nem csupán internet, de még áram sincs – jegyezte meg.

Eddig egy laptop érkezett adományként, a kezdeményezők azonban folyamatosan fogadják az eszközöket az Ever Fixit Smartphone szerviz székhelyén, Sepsiszentgyörgyön az 1918. december 1. út 28. szám alatt, de eljuttathatók Bács Emeséhez is (telefonszám: 0755 265 752).

A hátrányos helyzetű, néhol sok gyermeket nevelő családokkal folyamatos kapcsolatot tartanak az Életmentő Kupakok Egyesület önkéntesei, felkeresték őket nyáron is, a tanévkezdést megelőzően pedig tanfelszereléseket juttattak el hozzájuk. Bács Emese azt mondta, minden látogatást az előírások betartása mellett szerveztek meg, s ezekhez igazodva készülnek a közelgő téli ünnepekre is. A Dobozoljunk törődést adománygyűjtő akcióban idén is játékot, könyvet, édességet gyűjtenek a nehéz sorsú gyermekek számára, melyeket cipősdobozba szépen becsomagolva lehet eljuttatni az egyesület önkénteseihez december 10-ig. Arra kérik az adományozókat, csak olyan tárgyakat helyezzenek a dobozokba, melyeknek ők maguk is örülnének, mellőzzék az agresszivitásra késztető játékokat, törékeny tárgyakat vagy romlandó termékeket. Kérik azt is, a dobozokra írjuk fel, kinek szántuk az ajándékot (fiú, lány, korcsoport).