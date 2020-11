Erdővidéki fiatalokat támogattak

Bereczki Kinga köszönetet mondott Deák Istvánnak, amiért élelmiszerboltjai által bekapcsolódott a közösségikártya-programba és minden lehetséges módon támogatja működésüket. Ennek az összefogásnak az eredménye, hogy tavasszal őshonos gyümölcsfacsemetéket tudtak osztani Erdővidéken, valamint az is, hogy a Cimbora Óvoda melletti téren kis mozgásparkot alakíthattak ki és padokat szereltek fel. „Mindennap bebizonyosodik, hogy a sok kicsi sokra megy, mint ahogy az is, hogy támogatásaink jó helyre kerülnek. Nagyon tudok örvendeni, hogy most hat fiatalnak tudtunk segíteni, hogy követni tudják az órákat és sikeresebbek legyenek az iskolában” – mondotta az alapítvány vezetője.

Deák István lehetőségnek nevezte az alapítvánnyal kialakított együttműködésüket: közösen könnyebb a közösségért cselekedni, mint ha egyedül próbálkoznának, ezért arra buzdított mindenkit, hogy használják gyakran a közösségi kártyájukat.

Vásárhelyi Zsuzsa, a ba­róti gyermekotthont vezető pszichopedagógus nagy lehetőségnek nevezte a két laptop beszerzését lehetővé tevő támogatást, hiszen a rájuk bízott tizenegy gyermekre eddig csak két olyan eszköz jutott, amellyel követni tudják az órákat. Hasonlóképpen nyilatkozott a többi támogatott is: feladataik teljesítését, az oktatásban való részvételüket fogják segíteni a modern eszközök.