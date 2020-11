Az online programsorozat az együttes Facebook-oldalán, a facebook.com/haromszek címen elérhető. A műsorpontok az oldal Események menüpontja alatt találhatóak. A mai program: 18 órától Heveder zenekar: Örömmuzsika Borospatakáról; 18.20-tól könyvbemutató – Fekete Réka: Táncösvényeken; 20 órától filmbemutató: riportfilm a jubiláló Háromszék Táncegyüttesről. Szombaton: 11 órától gyermekelőadás: Az én mesém; 19 órától online ünnepi gálaműsor. A rendezvény zárásaként szombaton 19 órától virtuális ünnepi gálaműsoron barangolnak táncösvényeken.

Programok a Com’ON Sepsin

ETESD ÉS VÉDD A MADARAKAT! címmel szervez közösségi kezdeményezést a Kreatív manók csapat, melynek során az érdeklődők könnyű összeszerelésre előkészített, ingyenes madáretetőket vehetnek át, hogy elhelyezzék saját lakókörnyezetükben. A jelentkezéssel kapcsolatos részletek a Com’ON Sepsi oldalán találhatók, határidő: november 20., péntek.

PUZZLE ITT! A puzzle-kirakó verseny folytatása új koncepcióval jelentkezik: a háromfős csapatok otthonról jelentkezhetnek be online a puzzle-kihívásra, a dobozokat mindenki ma a verseny órájában nyithatja ki. Előzetes regisztráció szükséges. Részletek: www.comonsepsi.ro.

AZ EGÉSZSÉGES MOZGÁS SZÜLÉS ELŐTT, SZÜLÉS UTÁN című online eseményen november 21-én, szombaton 10 órától bemutatásra kerülnek olyan mozgásformák, amelyeket kismamák, illetve anyukák kisbabájukkal végezhetnek. Szó lesz a szétnyílt hasizom felismeréséről és annak regenerálódásáról, valamint a gátizom fontosságáról és erősítéséről is. A részvételi szándékot előzetesen kell jelezni az esemény Facebook-oldalán.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Vasárnap, november 22-e Krisztus Király vasárnapja, a templom búcsúünnepe. Ma és szombaton előkészületet tartanak a 18 órától kezdődő szentmiséken. Szombaton 16 órától elmélkedés a lelkiségek számára és szentségimádás a templomban. Az esti szentmisék a plébánia Facebook-oldalán élőben is követhetők. Az elmélkedéseket és az ünnepi szentmiséket Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes tartja. A szentmisék előtt és alatt szentgyónásra van lehetőség. A búcsú napján 10.30 órától és 18 órától lesz az ünnepi igehirdetés, de 8.30-tól és 12 órától is tartanak szentmisét. * Jövő esztendőben bérmálást terveznek a plébánián. Novemberben várják a IX. és X. osztályos fiatalok és azon felnőttek jelentkezését, akik még nem részesültek a bérmálás szentségében. Az előkészület első találkozója december 8-án, kedden 19 órától lesz online formában. A bejelentkezéshez az adatlap átvehető az irodában, a kitöltendő űrlap a Facebook-oldalon, illetve a honlapon.

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sep­siszentgyörgyi belvárosi templomban vasárnap, az egyházi év utolsó vasárnapján, Krisztus Király ünnepén a szentmisék a megszokott időben (7.30, 9, 10.30, 12 és 18 órától) lesznek. Az esti szentmisére várják a jubiláló házastársakat, akik 25 vagy 50 éve kötöttek házasságot. Az ünnepeltek a szentmise végén jubileumi áldásban részesülnek.

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPOT tartanak ma Zabolán, szombaton Hilibben, vasárnap Haralyban, hétfőn Altorján.

MÁRIA-ÁHÍTATOT tartanak Ko­vásznán szombaton 17 órától szentségimádással, szentmisével, rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel. A szentmise szónoka Bakó Béla atya, Fr. Pál Ofm lesz. A szentmisét a Mária Rádió élőben közvetíti.

SZENT KATALIN-BÚCSÚ. Miklósvár leányegyházközségben, a bölöni Szent Katalin-kápolnában a búcsús szentmisét november 22-én, vasárnap 9.30-tól tartják. * A szentkatolnai plébániatemplomban november 25-én, szerdán 11 órától mutatják be az ünnepi búcsús szentmisét.

Kiállítás

MAGMA. A kolozsvári Ecsetgyár és a sepsiszentgyörgyi MagmaKortárs Művészeti Kiállítótér online tárlatvezetéssel nyitotta meg a Befejezett jövő/Viitor Anterior című projektjét. Ciprian Mureșan és Șerban Savu egy már elismert művészgeneráció tagjai, a projekt aktív szereplői. Mircea But, David Farcaș, Camilia Filipov, Lucia Ghegu, Adela Giurgiu, Lucian Popăilă, Ioana Sisea és Paul Stoie alkotásai két hónapig találnak otthonra a sepsiszentgyörgyi Marma terében. Új rendeletek érvénybelépéséig a teljes kiállítást online lehet megtekinteni az Ecsetgyár Instagram-oldalán.

Jövőformáló agrártudomány

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Agrártudományi Szakosztálya idén is az EME Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesületével, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának Kertészmérnöki Tanszékével, valamint az illyefalvi LAM Alapítvánnyal közösen szervezi meg szombaton 10 órától tudománynapi videokonferenciáját. A XVI. agrártudományi konferencia célja: megismertetni a tudománynak az agrárium alakulására gyakorolt hatását és ennek jövőbeni szerepét; az agráriumot elősegítő interdiszciplinaritás ösztönzése, szakmai közösségek és együttműködések kialakítása, támogatása és a fiatal kutatók érdeklődésének ösztönzése, illetve a kutatómunkába való bevonásuk. A konferencia a Sepsiszentgyörgy EME YouTube csatornán követhető.

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az Erdély TV-ben ma 15 és kedden 11.30 órától; az RTT-n vasárnap 9, hétfőn 8 és kedden 22 órától: Vers. Lapszemle. Ritziu Ilka Krisztina előadása. In memoriam: Áprily Lajos. Zene: PULB. A műsor elérhető a brassaimagyaradas.ro honlapon és a facebook.com/brassaitv oldalon is.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Grigore Balan tábornok úti Salvia (telefon: 0267 313 513; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Grigore Balan tábornok úti Farmaline (0367 402 209); Kézdivásárhelyen hétvégén a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015), hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 360 015); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a törvényszékkel szembeni Dr. Mester-Nagy fogászati rendelőben szombaton 11–13 óráig (0745 791 109), a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kilyénben 23-án, hétfőn 9–14 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

FOGADÓÓRÁK. A veszélyhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon jelezhetők.