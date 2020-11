A kupakiírás tizenhatoddöntőjében csatlakoztak a 4. fordulóból továbbjutott 12 másod- és 4 harmadosztályú együtteshez az élvonalbeli csapatok. A továbbjutás sorsáról ezúttal is egy találkozó dönt, a meccseket az alacsonyabban rangsorolt együttes otthonában rendezik. Az ötödik fordulót a tervek szerint négy játéknapon, november 27–30. között bonyolítják le. A Sepsi OSK november 28-án, szokatlan időpontban, 11 órakor játszik az FC Turris-Oltul Turnu Măgurele otthonában. Az időpont egyértelműen a másodosztályú bajnokságban érdekelt házigazdáknak kedvez, a Teleorman megyei gárda ugyanis rendszerint ebben az órában játssza bajnoki összecsapásait.

A tizehatoddontő programja:

* november 27., péntek: Chindia Târgoviște–FC Hermannstadt (18 óra – Digi, Telekom, Look), Progresul Spartac–Craiova (20.45 óra – Digi, Telekom, Look)

* november 28., szombat: FC Turris-Oltul Turnu Măgurele–Sepsi OSK (11 óra – Digi, Telekom, Look), Ceahlăul Piatra Neamț–FC Petrolul Ploieși (13.15 óra – Digi, Telekom, Look), FC Farul Constanța–Academica Clinceni (13.30 óra), Concordia Chiajna–FC Botoșani (13.30 óra), Viitorul Pandurii Târgu Jiu–FC Argeș (13.30 óra), Váradszentmárton–Dunărea Călărași (13.30 óra), U Craiova–Temesvári Politehnica (18 óra – Digi, Telekom, Look), FC Dinamo–FC Viitorul (20.45 óra – Digi, Telekom, Look)

* november 29., vasárnap: Temesvári Ripensia–Astra Giurgiu (12.15 óra – Digi, Telekom, Look), Hușana Huși–Kolozsvári U (13.30 óra), FC Voluntari–Medgyesi Gázmetán (17.30 óra – Digi, Telekom, Look), Jászvásári Poli–Kolozsvári CFR (20.30 óra – Digi, Telekom, Look)

* november 30., hétfő: FC Csíkszereda–Aradi UTA (18 óra – Digi, Telekom, Look), Gloria Buzău–FCSB (20.45 óra – Digi, Telekom, Look).

Giurgiuban Târgoviște ellen

Két hét szünet után folytatódik a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság. A 11. fordulóban a Leo Grozavu irányította Sepsi OSK hétfőn 18.30-tól a Chindia Târgoviște ellen lép pályára Giurgiuban a Marin Anastasovici Stadionban. A mai nyitómérkőzésen a Jászvásári Poli és az újonc FC Argeș csap össze, míg a listavezető FCSB hétfőn játszik a Medgyesi Gázmetán vendégeként.

A 11. forduló programja: * ma: Jászvásári Poli–FC Argeș (17.30 óra), FC Dinamo–FC Voluntari (20.30 óra) * szombat: Academica Clinceni–FC Viitorul (13 óra), FC Botoșani–Craiova (19.30 óra) * vasárnap: FC Hermannstadt–Astra Giur­giu (17 óra), Kolozsvári CFR–Aradi UTA (20 óra) * hétfő: Chindia Târgoviște–Sepsi OSK (18.30 óra), Medgyesi Gázmetán–FCSB (21 óra). (miska)