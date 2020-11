Az elemzést az Erdélystat.ro statisztikai portál készítette a járvánnyal kapcsolatos november 14. előtti hivatalos adatok felhasználásával. Az elemzés szerint április és augusztus között az előzetes statisztikai adatok szerint mintegy öt százalékkal többen haltak meg Romániában, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban, a halálozási többlet pedig június és augusztus között a tíz százalékot is eléri. Az elemzés megállapítja: a COVID-19 betegségnek tulajdonított halálozások csak három-négy százalékát teszik ki az április és augusztus közötti összes halálozásnak. A portál megállapítja: mivel a halálozási többlet jelentősen meghaladja a COVID-19-cel összefüggésbe hozott halálozásokat, feltehetően az egyéb egészségügyi problémák elhanyagolása vezethetett a népesség egészségi állapotának rosszabbodásához és a halálesetek számának növekedéséhez. (MTI)

AZ IGAZI TERRORISTA MÁSFÉL ÉVET KAPOTT. Letöltendő börtönbüntetésre ítéltek egy aradi nőt, aki az ügyészek által összeszedett bizonyítékok szerint közel-keleti terrorista szervezetekkel tartott kapcsolatot, szélsőséges nézeteit az online térben több felhasználói fiók segítségével terjesztette, és ezért a feltételezések szerint pénzt is kapott. Maria Livia Bailát terrorista propaganda népszerűsítéséért és a radikálisokkal való kapcsolattartásáért másfél év letöltendőre ítélte a legfelsőbb bíróság, de a döntés még nem jogerős. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészek 25 arab nyelvű felirattal ellátott DVD-t is elkoboztak, melyek a nő ideológiai kiképzését alapozták meg, lassan a biztos radikalizálódás útjára terelve. A folyamat 2019-ben kezdődött, amikor az interneten megismerkedett az egyik közel-keleti terrorista csoport szimpatizánsaival, akik épp toboroztak. Rendszeresen képezte magát, és ennek a világhálón is hangot adott. Ehhez eleinte saját elektronikai eszközeit és közösségi fiókjait használta, majd fiktív profilokat hozott létre. Rendívül aktív propagandát folytatott, volt, hogy egyszerre 21 e-mail-címet használt. (Főtér)

PÁNIK EGY KÖNNYGÁZSPRAY MIATT. Hatalmas pánik lett úrrá a Ștefănești-i (Argeș megye) Krónikus Betegségek és Idősgyógyászati Kórházban, több tucat embert evakuáltak miután az alkalmazottak csípős gázszagra lettek figyelmesek. Utólag kiderült, a kapusszobából eredt a kellemetlen szag, a portás ugyanis egy kutyától megrémülve használta a könnygázsprayjét. Mire a tűzoltók kiértek, már 28 beteget evakuáltak az épületből, sokakat ágyastól vagy épp kerekesszékestől. Az egyik orvos elmondta, mivel nem volt ismert a szúrós szag forrása, a megfelelő protokoll szerint ürítették ki a kórtermeket, valamint az 112 segélyhívón azonnal értesítették a hatóságokat. A helyi katasztrófavédelmisek gyorsan kiértek a helyszínre, megállapították, hogy nincs belső gázszivárgás, tehát valószínűsíthető, hogy a portástól származó könnygázsprayt érezték a kórházi alkalmazottak. A rendőrség ugyanis egy szemtanú vallomása alapján azt derítette ki, hogy a kapus egy kóbor kutyát akart elhessegetni, ezért használta a sprayt. Az ügyben további vizsgálatokat is elrendeltek. (Digi24, Transindex)