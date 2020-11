Távgyógyászat és önkéntes munka

Ezentúl az orvosi egyetemek negyed-, ötöd- és hatodéves hallgatói, illetve az asszisztensképzők harmad- és negyedéves diákjai is vállalhatnak önkéntes munkát a koronavírusos betegeket ápoló kórházakban, amiért havi 2500 lejes juttatásra jogosultak. A járvány miatt szükségessé vált távolságtartás megkönnyítése érdekében a személyes találkozás nélkül elvégezhető egészségügyi szolgáltatásokra is jogalapot teremtett a kormány. Az azonnal hatályba lépő, a parlament által utólag megvitatandó jogszabály az egészségügyi kerettörvényt módosítja, és – a kórházi kezelés és járóbeteg-ellátás mellett – a távgyógyászati szolgáltatásokat is intézményesíti. A távkonzultáció, távszakvélemény, távfelügyelet és távasszisztencia terén ugyanúgy be kell tartani az adatvédelmi előírásokat, betegjogokat, mint a személyes találkozással megvalósuló gyógyászatban.