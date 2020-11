Zord idő várható

Következő írásunk

2020-11-20: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Kiterjeszti Sepsiszentgyörgy önkormányzata a távoktatáshoz való hozzáférést segítő eszközvásárlási programját: míg korábban a tanárok, tanítók igényelhették a támogatást, most az óvónők is élhetnek ezzel a lehetőséggel. Emellett a nagycsaládos kártyával rendelkező sepsiszentgyörgyi szülők számára is elérhetővé teszik a városházi hozzájárulást, hogy a tanulást segítő elektronikai eszközöket vásárolhassanak iskoláskorú gyermekeiknek. Az erre vonatkozó határozatokat tegnap rendkívüli ülésén ellenszavazat nélkül fogadta el a képviselő-testület.