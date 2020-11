Önkormányzati támogatás nagycsaládosoknak, óvónőknek

Kiterjeszti Sepsiszentgyörgy önkormányzata a távoktatáshoz való hozzáférést segítő eszközvásárlási programját: míg korábban a tanárok, tanítók igényelhették a támogatást, most az óvónők is élhetnek ezzel a lehetőséggel. Emellett a nagycsaládos kártyával rendelkező sepsiszentgyörgyi szülők számára is elérhetővé teszik a városházi hozzájárulást, hogy a tanulást segítő elektronikai eszközöket vásárolhassanak iskoláskorú gyermekeiknek. Az erre vonatkozó határozatokat tegnap rendkívüli ülésén ellenszavazat nélkül fogadta el a képviselő-testület.

Antal Árpád polgármester tegnap délelőtti sajtótájékoztatóján jelezte, a hét elején egyeztettek az óvodák vezetőivel, akik azzal érveltek a támogatás igénylésének lehetősége mellett, hogy ezek az intézmények is áttértek a távoktatásra, így fontos lenne a szükséges eszközök biztosítása, elsősorban nem a gyermekekkel, hanem a szülőkkel való kapcsolattartás miatt. A városvezető megjegyezte, továbbra is úgy gondolja, hogy az óvodáskorú gyerekeket – amennyire lehetséges – távol kell tartani az elektronikus eszközöktől, ezzel indokolta, hogy az óvodák nem kerültek be a támogatási program első körébe. Most viszont elfogadhatónak tartja azt az érvelést, hogy az óvodák szintjén is megváltoztak az oktatási körülmények, így a szülőkkel való kommunikáció kiemelten fontossá vált, az eszközvásárlási program ehhez tud segítséget nyújtani.

A kora délutáni tanácsülésen Antal Árpád úgy fogalmazott, az online oktatás sok gondot okoz gyermeknek, szülőnek, pedagógusoknak egyaránt, s minél több gyermek van egy családban, annál nehezebb biztosítani a távoktatást segítő eszközöket. Emiatt született a döntés, hogy a nagycsaládos kártyával rendelkezők számára is elérhetővé teszik a laptop, táblagép vagy számítógép vásárlását célzó támogatást: az érintettek minden gyermek után – aki részt vesz az online oktatásban – 1500 lejt igényelhetnek az önkormányzattól, s ugyanekkora összegre pályázhatnak az óvónők is.

Igazolta a bíróság a mandátumukat, így a tegnapi tanácsülés kezdetén négy önkormányzati képvselő tette le az esküt: Csatlós László, Jánó Mihály és Vajna László az ülésteremben, míg Jancsó Éva – élve a törvény adta lehetőséggel – online tett román és magyar nyelven is fogadalmat. A fentiek mellett a testület szavazott az iskolák költségvetésének kiegészítéséről, hogy pályázhassanak digitális eszközök beszerzésére, ugyanakkor pénzt különítettek el az unitárius egyház, valamint az Andrei Mureșanu Színház számára is.