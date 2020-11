Vadak tettek kárt a juhállományban Vargyason

Vargyason eddig nem jegyeztek vadbetörést – még az sem volt jellemző, hogy a mezőn legelő állatokat megtámadták volna.

Szőcs József, akinek most kilenc juha veszett oda, azt mondja, nem tudják, mitévők legyenek, mert az biztos, hogy a fenyegetettség továbbra is fennáll. Ő és társai a falu felső részén található szálláshelyről elvitték állataikat – jól is tették, mert a pásztor jelentette, negyedszer is visszatértek a fenevadak. Ezek egy közeli esztenán is megint megjelentek. Hogy ott mekkora kárt tettek, azt nem tudja, de azt igen, hogy falusfelei nem jelentették az esetet a polgármesteri hivatal illetékesénél. Hogy miért nem? Valószínűleg azért, mert úgy ítélték meg, túl sok a velejáró bürokrácia, és egyáltalán nem biztos, hogy valaha, bár részben, megtérítik veszteségüket. A kárt huszonnégy órán belül jelenteni kell, de kinek van ideje ezzel foglalatoskodni, amikor az állattartók elsősorban az elkóborolt jószágaik összeterelését próbálják megoldani?

Szőcs József szerint, amikor a farkas és a medve folyamatosan háziállatokra támad, nem kutyával és nem villanypásztorral, hanem puskával kell védekezni: a hatóságnak szó nélkül ki kellene adni a kilövési engedélyt. „Azokat a medvéket és farkasokat, amelyek egyszer megkóstolták a háziállatok húsát, ki kell lőni, mert ellenkező esetben folyamatosan vissza fognak járni. Nem lehet ellenük hatékonyan védekezni: ha el is űzzük őket az egyik este, átmennek a szomszédba, és ott próbálkoznak. Hamar kellene hatékony megoldást találni a kérdés orvoslására” – mondotta a vargyasi gazdálkodó.