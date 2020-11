Megteremteni a felelősségek közötti egyensúlyt

– Közgazdászként, közel húszévnyi banki és pénzügyi, emellett az elmúlt időszakban a sepsiszentgyörgyi ipari park élén szervezett tapasztalattal, valamint hosszabb önkormányzati képviselőség után az RMDSZ háromszéki képviselőházi listavezetőjeként száll versenybe a bukaresti törvényhozásbeli mandátumért. Mi késztette erre a lépésre, milyen tervekkel, elképzelésekkel készül?

– A közélettel való kapcsolatom 2008-ban kezdődött, amikor Antal Árpád első ízben lett Sepsiszentgyörgy polgármestere. Én is akkor nyertem el az első önkormányzati képviselői mandátumomat, és 2018-ig voltam a testület tagja. Sokat tanultam, hozzájárultam a város fejlesztéséhez, érzékenyebb lettem a közösség gondjaira. Banki alkalmazottként szoros kapcsolatban álltam a vállalkozókkal, önkormányzati képviselőként is gazdasági kérdésekkel foglalkoztam, és ez a mostani, ipari parkban végzett munkám kapcsán sincs másként. A Sepsi-SIC sportegyesület megalakulása óta vagyok az igazgatótanács elnöke, ez idő alatt a női kosárlabdamezőny legsikeresebb csapatává váltunk, négy más sportágban is szakosztályokat hoztunk létre. Parlamenti képviselőként több eszköz áll a rendelkezésemre, hogy ugyanezekért a célokért – Székelyföld fejlesztéséért – eredményesebben dolgozhassak.

– Eddigi tevékenységéhez képest ismeretlen terepen kell majd helytállnia, amennyiben elnyeri a képviselői helyet. Mennyire sikerült felkészülnie, milyen négy évre számít?

– Fegyelmezett és megbízható vagyok, szeretem a kihívásokat. Csapatban is hatékonyan dolgozom. Fel vagyok készülve, meggyőződésem, hogy feltalálom magam a parlamentben is. A politizálás nem ellentétes a szakmaisággal, sőt a politikában szükséges a szakmai ismeret. Azokon a területeken tudok hasznos tagja lenni az RMDSZ parlamenti csapatának, ahol szakmai tapasztalatom van. Elsősorban gazdasági területen kívánok tevékenykedni. A gazdasági, pénzügyi, költségvetési kérdésekre van rálátásom, ám ezek minden területre hatással vannak.

– Háromszéki jelöltként melyek azok a területek, amelyeket prioritásnak tekint Kovászna megye szempontjából, és amelyek kapcsán a négyéves mandátum alatt mindenképp előrelépéseket szeretne elérni?

– Most az a prioritás, hogy gondoskodjunk a munkahelyek biztonságáról és a vállalkozások védelméről. Közreműködésemmel az RMDSZ tízpontos javaslatcsomagot dolgozott ki és mutattunk be, amelyek mind hozzájárulnak a vállalkozások és a munkahelyek védelméhez. Elsősorban azt szeretnénk, hogy az év végén lejáró munkahelymegtartó és gazdaságélénkítő intézkedéseket hosszabbítsuk meg mindaddig, míg érvényben van a sürgősségi vagy vészhelyzeti állapot, és azt követően még 3 hónapig, hiszen világos, hogy jövő évtől nem szűnik meg varázsütésre a válság.

Parlamenti képviselőként a kiszámítható vállalkozói környezet megteremtése, az önkormányzatok megerősítése, az ipari parkok fejlesztése, a nagycsaládosok támogatása és a sport finanszírozása tekintetében lesznek kezdeményezéseim.

Sok bosszúságot okoz a cégeknek, hogy az állam nem tartja be határidős kötelezettségeit. Felelősségek közötti egyensúlyt kell teremteni az állam és az állampolgárai között, az államnak is legyen anyagi felelőssége, ha nem folyósítja időben azt, ami jár. Számtalan példa bizonyítja, hogy az önkormányzatok jobb gazdái a közösségeknek, a közpénznek, a rájuk bízott létesítményeknek, mint a bukaresti kormány. Azért dolgozok, hogy kiszélesítsük az önkormányzatok pénzügyi autonómiáját, új hatásköröket és ezek mellé forrásokat kapjanak.

Két éve vezetem a Szépmezői Ipari Parkot azzal a céllal, hogy beruházókat vonzzunk és jól fizető munkahelyeket teremtsünk. Azért, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot, minden beruházásnak 100 ezer eurós támogatást kínálunk. Parlamenti képviselőként folytatom a befektetők idevonzását, azzal a meggyőződéssel, hogy a létesítmény a háromszéki gazdasági élet meghatározó szereplőjévé válik.

Kezdeményezni szándékozom, hogy állami támogatásokkal ösztönözzük a gyermekvállalást és az otthonteremtést. A fiatal családok a gyerekek számával arányosan növekvő állami támogatást kapjanak lakásvásárlásra vagy jelzáloghiteleik törlesztésére.

A háromszéki önkormányzatok kiemelt szerepet vállalnak a sportegyesületek fenntartásában, ám új sporttörvényre, a szponzorálási lehetőség kiszélesítésére van szükség. Kötelességünk állami finanszírozást biztosítani az önkormányzati finanszírozás mellé.

– Az Ön meglátásában mi a december hatodikán esedékes választások tétje az erdélyi, szűkebb értelemben véve székelyföldi magyarság, valamint az érdekképviselet szempontjából, és mit üzen a magyar közösség tagjainak?

– A parlamenti választás megszervezése nem rajtunk múlik, észszerűbb lett volna elhalasztani. Mivel december 6-án mégis megszervezik a választást, ebből az erdélyi magyaroknak nem szabad kimaradni! Fontos mindenkiben tudatosítani, hogy ha mi, erdélyi magyarok nem megyünk el szavazni, attól nem marad üres hely a parlamentben. Minden helyet elfoglalnak a bukarestiek, moldvaiak, olténiaiak, és ők fognak rólunk dönteni, ami vesztünket jelentheti. A magyarságra nézve veszélyesnek tartom, ha a kormány rossz döntésére a választásoktól való távolmaradással válaszolunk. Egyetlen okos válaszunk az, hogy elmegyünk szavazni!

