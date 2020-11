Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. * Számvetés – A magyar adás 50. születésnapja alkalmából 2019 november végén Szatmárnémetiben tartott rendezvény programjában Számvetés címmel pódium­beszélgetés is szerepelt. Ebben az utóbbi évtizedek televíziós szerkesztői mellett az úgymond hőskor még közöttünk levő munkatársai is részt vettek, elmondva legjellemzőbb emlékeiket, beszámolva az egykori szorongattatás közepette is értékessé teendő feladataikról, meg persze a csalódásokról is. A szatmári szerkesztőségi találkozó szerkesztett, rövidített felvételét az elmúlt ötven(egy) évet illusztráló dokumentum-összeállítások gazdagítják. * 51 éves a magyar adás – Galbács Pállal, az adás volt szerkesztőjével tavaly, a bukaresti magyar adás ötvenedik évfordulója alkalmából készült beszélgetés a közszolgálati tévézés jelentőségéről, illetve annak nehézségeiről a különböző időszakokban.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ mai, élő adásai a sepsiszentgyörgyi stúdióból: 13 órától szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától irgalmasság rózsafüzére, 17.20-tól örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Hargitafürdőről, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 19.40-től zsolozsma – esti dicséret, 21.15-től a béke rózsafüzére, 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Hitvilág

REFORMÁTUS BŰNBÁNATI ISTENTISZTELETET tartanak a szemerjai templomban mától szombatig naponta 17 órától. Igét hallgatva, imádkozva készülünk az adventi ünnepre a kimelegített templomban. Szeretettel hívogatnak mindenkit.

MEGJELENT a sepsiszentgyörgyi Egyházi Tudósító novemberi, ingyenes száma. Kérjék a belvárosi plébánián az újságárustól, vigyenek szomszédaiknak, ismerőseiknek, betegeknek is. Vigasztalást találnak benne.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia (telefon: 0267 313 513; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kilyénben ma 9–14 óráig; Előpatakon, Benedekmezőn, és a 4-es transzformátorállomás körzetében kedden 9-13 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

FOGADÓÓRÁK. A veszélyhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon jelezhetők.