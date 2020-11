Különben is 30 év alatt megszokhatták, hogy nagyon kevés vagy semmi nem válik valóra azokból, így ez már senkinek sem feltűnő és hovatovább csökken azok száma is, akik számon kérnék. A pártok nevet változtatnak, a politikusok egyik pártból a másikba vándorolnak, minden egyéb marad a régiben.

Most a győzelemre ácsingózó Nemzeti Liberális Párton a választók szeme, és ők sem fukarkodnak az ígéretekkel. Lehet, hogy ők is viccesnek gondolják, de komolyan mondják. Felsorolom és nyugodtan lehet nevetni rajtuk. Azt állítják, hogy 2024-ig az átlagbérek és nyugdíjak is 50 százalékkal nőnek majd, aminek alapja a termelés 42,8 százalékos emelkedése – ezt szintén ígérik, és 560 ezer „jobban fizetett” munkahellyel is csábítanak. A bruttó átlagbér 7725 lej lesz, és az infláció is alig 2 százalék körül alakul. Új bölcsődék és óvodák épülnek, és rengeteget felújítanak. 40 iskolai kampusz, 30 egyetemi bentlakás, 250 iskolai sportterem. (Arról nem beszélnek, hogy hány vécé marad még az iskolák udvarán). Három regionális kórház Jászvásáron, Kolozsváron és Craiován. Modernizálnak 25 megyei és 110 városi kórházat, vidéken 1450 orvosi központot. (Így legyőzhetünk egy következő világjárványt is!) Épül 970 km gyorsforgalmi út és autópálya. Ha mindazt megvalósítják, amit mondanak, négy év múlva Románia maga lesz a földi paradicsom, és akkor bizony nemcsak a Nyugatra elvándorolt hazánkfiai jönnek majd haza, hanem még a tősgyökeres olaszok, franciák, spanyolok és angolok is hozzánk kívánkoznak, és a bevándorlók, hogy ide jussanak, átússzák a Dunát vagy Fekete-tengert. Többé nem lesz orvoshiány sem.

Most van a kampány, most van itt az ideje a nagyotmondásoknak. Eddig nálunk az autópályák, kórházak, mind-mind csak papíron épültek. Bár a latin közmondás szerint: a szó elszáll, de az írás megmarad, a politikusokat az sem zavarja, ha papírra vetett ígéreteiket az orruk alá dörgölik. Abban reménykednek, hogy azok majd feledésbe merülnek vagy csak történik valami, amivel megmagyarázható a szó-, és ígéretszegés. Jön egy világválság vagy egy világjárvány, és akkor arra figyel mindenki. Majd ha nem sikerül semmit megvalósítani, de megszűnnek a korlátozások, már attól is boldog lesz a nép.

A szociáldemokratáknak is elég szép terveik voltak négy évvel ezelőtt. 2500 km autópályát ígértek, amiből három év alatt meg is építettek 88-at. Nyolc regionális kórházból megvalósult három megvalósítási tanulmánya. Iohannis rájuk szállt, egy évvel hamarabb kiestek a kormányzásból, és azt mondják, ezért nem tudtak mindent teljesíteni. Mutogatnak egymásra. A szocdemek is szemére hányták Iohannisnak, hogy nem valósította meg a művelt és a jól végzett munka Romániáját, de az elnök szerint ebben az SZDP-sek akadályozták. Most ismét ígérgethetnek bármit nyakló nélkül, mert Iohannis úgysem engedi őket a hatalom közelébe.

Így aztán az elnök kedves pártja, kedvenc kormánya és miniszterelnöke, Orban mondhat bármit, hogy rájuk szavazzanak. Aztán ha beveszik a kormányzásba az USR–PLUS pártszövetséget is, megvalósul (hab a tortán) a tolvajlásmentes Románia is.

Ha nem jön meg Brüsszelből a beígért pénz a járvány következményeinek felszámolására, az majd jó magyarázat lehet az ígéretek meg nem valósítására. Az a helyzet ugyanis, hogy vannak olyan országok, ahol nincs jogállamiság nyakig, mint nálunk, és azokat az unió meg akarja büntetni. Ezért Magyarország és Lengyelország megvétózta a pénzelosztást (és Szlovénia is köhög tőle). Szerencsére vannak politikusaink, képviselőink, akik szívesen adnak leckét jogállamiságból a renitens országoknak. Iohannis is felhívta Angela Merkelt és kerek perec megmondta neki a szemébe vagy telefonjába, hogy mi aztán az elejétől fogva és most is támogatjuk a jogállamiság érvényesítését. A mi jó Orbanunk is gyorsan elhatárolódott a vétózóktól. És sorban jöttek a jogállamiság nacionalista-soviniszta keresztes lovagjai, és mind a nálunk dühöngő jogállamiságról szónokoltak.