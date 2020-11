Lapunk érdeklődésére Bucsi Zsolt vártemplomi református lelkész elmondta, a templomkert rendezése a felújítási munkálatok része, és azáltal, hogy eltávolították a templom bejáratához közeli betonsírokat, a cinterem jóval tágasabb lesz. Ott nem voltak ásatások, csak a föld felszínén végeznek átalakítást és azt megbeszélték az érintett családok leszármazottjaival. A tiszteletes elmondta, volt olyan doboz – így nevezte a közbeszédben sírként emlegetett létesítményeket –, amely tíz négyzetmétert foglalt el, omladoztak a betonlapjai, de a jobb állapotban lévők is nagy méretűek voltak. Ezekről megvan az egyház irattárában a pontos dokumentáció, és a sírkövekről, fejfákról is, utóbbiak a helyükön maradnak, és melléjük helyezik el a tájékoztató táblákat. Bucsi Zsolt elmondta, majdnem minden érintett családdal tudtak egyeztetni, akit elértek, azok bele is egyeztek a módosításba, a családjukról szóló információkkal is segítettek, de még van egy-két olyan család, akiről nem tudnak semmit, kérik, hogy ők jelentkezzenek az egyházközségnél.

A rendezési terv szerint kockaköves, füvesített sétányon mehetünk majd végig az ódon falak tövében, meg-megállva a város egykori neves polgármesterei, Császár Bálint és Gödri Ferenc sírja előtt, megemlékezhetünk Málik József igazgató-tanárról, a Székely Nemzet szerkesztőjéről, kegyeletünket róhatjuk le Váradi József és Bartalis Ferenc vértanúk emléke előtt, és végigpillantva a cinteremben sorban álló síremlékeken, felidézhetünk egy-egy időszakot Sepsiszentgyörgy múltjából.