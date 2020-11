Tekintettel arra, hogy a szükségállapot alatt, illetve annak feloldását követően is elég hosszú ideig Sepsiszentgyörgyön szünetelt a közterületi fizetéses parkolás, és azok a gépkocsivezetők, akik a teljes évre kiváltották bérleteiket, nem tudták ezt kihasználni teljességgel, az önkormányzat kedvezmény bevezetéséről döntött – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád polgármester. Emellett jövő év elejétől fél órára is lehet parkolódíjat fizetni.