A tűzoltóság több autóval vonult a helyszínre, a tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt. A mosdó több kórtermet szolgált ki, az osztályon 11 beteg fekszik. A tűzvédelmi engedély hiánya miatt a Kolozs Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) ötvenezer lejre bírságolta a kolozsvári CFR-kórházat. Szerintük nagy hiba volt, hogy az intézmény képviselői nem folyamodtak a tűzvédelmi engedély felújításáért azt követőn, hogy több átalakítást is végrehajtottak a kórház épületén. (Agerpres)

GYORSTESZTEK CSAK INTERNETEN KAPHATÓAK. Újabb felemás helyzet állt elő a romániai jogrendszer hiányosságai miatt: miközben a Gyógyszerek és Orvosi Eszközök Országos Ügynöksége a hatályos törvényekre hivatkozva határozottan megtiltotta, hogy a gyógyszertárakban forgalmazzák a koronavírus-fertőzés kimutatására szolgáló antigén gyorsteszteket, mivel azokat kizárólag szakképzett egészségügyi személyzet használhatja, az interneten továbbra is bárki hozzájuthat ezekhez. A szakhatóság közleményben tudatta, hogy a hatályos törvények értelmében a gyorsteszteket csakis az egészségügyi intézmények számára forgalmazhatják, ami rendben is volna, viszont a közleményben arra is kitérnek, hogy a tesztek internetes forgalmazását nem tilthatják meg. Az ok: a hatályos törvények erre nem térnek ki, így nincs rá jogalap. Vagyis ha valaki szeretné letesztelni magát, otthonról gond nélkül megrendelheti a gyorstesztet. (Főtér)

ORSZÁGOS KARANTÉNRA SZÁMÍTANAK. Egy friss felmérés szerint a lakosság többsége ellenezne egy olyan országos zárlatot, amilyet az áprilisi rendkívüli állapot idején rendeltek el a koronavírus-járvány miatt, ugyanakkor a megkérdezettek 60 százaléka arra számít, hogy a hatóságok el fogják rendelni az országos karantént, csak kivárják, amíg lezajlanak a december 6-i parlamenti választások. Az Avangarde közvélemény-kutató intézet által november 15–17. között végzett telefonos felmérés szerint a válaszadók 54 százaléka ellenezné, 34 százaléka helyeselné az országos lezárást, a többiek nem tudtak állást foglalni. Arra a kérdésre, hogy a hatóságok érdekeik alapján manipulálják-e a járványügyi jelentéseket, a megkérdezettek 49 százaléka válaszolt igennel, 31 százalékuk pedig úgy vélte: az adatok valósak. Arról is megkérdezték a felmérés résztvevőit, hogy beadatnák-e maguknak a koronavírus elleni oltást. Erre 30 százalékuk mondott határozott igent, 36 százalékuk kivárná a vakcina beadatásával, hogy milyen hatással van azokra, akik megkapták, a megkérdezettek 25 százaléka pedig határozottan az oltás ellen foglalt állást. (MTI)