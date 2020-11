A házigazda KSE Futsal alakulata a Farkas–Gáll, Gajdó T., Albu, Kanyó (cserék: Bunduc, Pakucs, Becze, Mojzi, Bandi, Zsombori, Tankó, Barbócz, Telean) felállításban kezdte a székely rangadót, amelynek az első másfél percében kóstolgatták egymást a csapatok, s mindkét oldalon akadt egy-két távoli lövés. A 2. percben felpörgette játékát a Csíkszeredai Imperial Wet, és máris zörgött a kézdivásárhelyi háló (0–1). Kevéssel később Biró duplázta meg a Imperial előnyét (0–2), majd kevéssel később szépíthettek volna a háromszékiek, de a kék-fehérek lövése elkerülte a kaput. Csíki kapufa után a 13. percben a néhai Sepsi Futsal egykori játékosa, Mario Duque harmadszor vette be Farkas kapuját (0–3). Ez a találat felrázta a céhes városbélieket, akik gyors kontrával feleltek, majd a 15. percben Pakucs révén megszerezték az első találatukat (1–3). A félidő hajrájában ismét villant Biró, és a Csíkszereda ismét hárommal vezetett (1–4).

A térfélcserét követően a KSE Futsal gárdája sokáig derekasan állta a hargitaiak egymást követő rohamait, sőt, a 24. percben Kanyó távoli lövéssel veszélyeztette kapujukat. A 29. percben Matei találta el a kézdivásárhelyi kapufát, majd az utolsó öt percen belül vészkapusra váltott Cosmin Gherman csapata. Ennek gyorsan meg is lett az eredménye, hiszen egy percen belül kétszer is zörgött a kék-fehérek hálója: előbb Küsmödi, majd Mario Duque volt eredményes (1–6). A véghajrá is a Csíkszeredai Imperial Wetről szólt, de egy újabb kapufán kívül mást nem jegyezhettünk fel. Az ötödik meccsét is elvesztette csapatunk, de bízunk abban, hogy a folytatásban számára is terem majd babér.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 4. forduló: KSE Futsal–Csíkszeredai Imperial Wet 1–6 (1–4). Gólszerzők: Pakucs (15.), illetve Sasse (5.), Biró (5., 20.), Mario Duque (13., 36.), Küsmödi (36.).

Visszalépett Călărași, koronás Kolozsvár

Csíkszereda és Székelyudvarhely után ismét székelyföldi helyszínen folytatódott a hazai 1. ligás teremlabdarúgó-bajnokság, hiszen a hétvégén a kézdivásárhelyi Kicsid Gábor Sportcsarnok volt a házigazdája az élvonalbeli mezőny újabb összecsapás-sorozatának. A céhes városbéli buborékban sorra kerülő teremtorna programja egy nappal a rajt előtt módosult, miután a Dunărea Călărași visszalépett a bajnokságból, és eddigi eredményeit törölték, a Kolozsvári Clujana pedig azért nem tud részt venni a turnén, mert keretéből nyolc játékos fertőződött meg koronavírussal. Ilyen körülmények között a házigazda KSE Futsal a betervezett három helyett csak két bajnokit játszott, a kézdivásárhelyi torna pedig rangadóval indult.

A szombati játéknap első meccsén a pályaválasztó Dévai Autobergamo 5–5-ös döntetlent játszott a mikóújfalusi Miklós Tamást is a soraiba tudó Csíkszeredai Imperial Wet csapatával. A háromszéki futsalos ezen a meccsen sem talált be a kapuba. Az esti találkozón a Luceafărul Buzău és az FK Székelyudvarhely feszült egymásnak, a hargitaiak pedig huszáros hajrát produkálva 9–7-re győztek. Gólzáporral indult a vasárnap Kézdivásárhelyen, miután a kora délutáni meccsen Déva 10–2-re páholta el a Buzăut, az FK Székelyudvarhely és a Galaci United közti találkozó pedig derbinek indult, ám végül az udvarhelyiek 11–5 arányú vereségével ért véget.

Ma a 9. forduló két mérkőzésével zárul a céhes városbéli torna: 16 órától a Dévai Autobergamo–FK Székelyudvarhely rangadót (élőben a PRO X-n) és 18 órától a KSE Futsal–Galaci United találkozót rendezik meg (Futsal Romania Facebook-oldalán tekinthető meg). (tibo)