Az elmúlt években ilyentájt már javában zajlottak a különböző korosztályos bajnokságok, idén csak nemrégiben zárult le a jelentkezés a soron következő 2020–2021-es szezonra. Igaz, ehhez kellett a világméretű koronavírus-járvány, továbbá az is, hogy a pandémia miatt csak szeptemberben fejeződtek be az előző idénybeli pontvadászatok. A napról napra bonyolódó hazai járványügyi helyzetben megyénket szám szerint kilenc, két kézdivásárhelyi és összesen hét sepsiszentgyörgyi csapat fogja képviselni az új idényben. Legtöbb együttest a Sepsi ISK nevezett, a megyeszékhelyi iskolás sportklub öt alakulata harcolhat majd bajnoki címért.

A céhes városból a Nagy Mózes SK csapata az U18-as lány, míg a Kézdivásárhelyi SE együttese az U16-os fiú küzdelemsorozatban fog megmérkőzni. „A lánycsapat felkészítésével jómagam foglalkozom, a kisebb fiúkat viszont Ljubomir Kolarevic fogja edzeni. Egyelőre nem sok mindent lehet tudni az ifjúsági bajnokságokról... Az elképzelések szerint a felnőttekhez hasonlóan buborékban és teremtorna formájában lesznek megrendezve a különböző korosztályos pontvadászatok, a kezdési időpontokat pedig még homály fedi” – nyilatkozta érdeklődésünkre Farkas Alpár edző.

A megyeszékhelyi Sepsi-SIC is két lánycsapatot nevezett: a zöld-fehér mezesek az U13-as és az U15-ös bajnokságban küzdenek meg. A kisebbeket Kajdacsi Judit, a nagyobbakat Dragoslava Mikes irányítja. „Mivel a járvány miatt több város is vesztegzár alá került, úgy néz ki, hogy az utánpótlás-bajnokságok idén nem indulnak. Az ifjúsági csapatok helyzete kiábrándító, hiszen továbbra sem edzhetnek, egyelőre még mindig csak a hivatásos sportolók számára engedélyezett a felkészülés. Mint ismert, szeptemberben a szakszövetség megrendezte az utánpótlás számára a döntő tornákat – ahol U14-ben a Sepsi-SIC ezüstérmet szerzett –, viszont azt követően a koronavírus ismét megakadályozta, hogy folytathassuk a munkát. Bízunk benne, hogy jövő évben a lehető leghamarabb pályára léphetnek a gyerekek” – jelentette ki bizakodóan Rusz István, a Sepsi-SIC ügyvezető igazgatója.

A Sepsiszentgyörgyi ISK két fiú- és öt lánycsapattal, valamint három edzővel vág neki az új szezonnak. A sportiskola U16-os és U18-as fiúalakulatát Kovásch Norbert irányítja, az U14-es és az U18-as lánycsapatot Bordás Noémi Ágota, míg az U16-os, szintén lányegyüttest Nemes Áron edzi. „Az U15-ös lánycsapatunk döntőn vett részt, s a többi együttessel egyetemben folyamatosan tart a felkészülése. Október 20-áig kint és a sporttermekben edzettünk, most azonban napi rendszerességél csak online felületen zajlanak a tréningek. Minden korosztályban nagyon jó a gyermekek hozzáállása, bár mindenki számára az volna jó, ha visszatérhetnénk a normál közegben zajló edzésekhez. Az edzők magatartása is példaértékű, s úgy gondolom, hogy minden alkalmat meg kell ragadnunk a gyermekekkel való kapcsolattartásra, mivel most a legnagyobb a lemorzsolódás veszélye” – jelentette ki a sportiskola igazgatója, Nemes Áron. (tibodi)