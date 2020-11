Képernyő

Magyar adás – RTV3. Ma 11 órától: EMKE-díjazás – Harmadik nekifutásra, a szigorúbb korlátozó intézkedések előtti utolsó szerencsés pillanatban szervezhette meg a százharmincöt éves Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület idei díjkiosztó gáláját. Az EMKE tizenkét díjat, két életműdíjat, egy díszoklevelet és két tiszteletbeli tagsági címet adományozott 2020-ban a hazai kulturális élet kiválóságainak. * Túrák és térképek – Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület ismeretterjesztő írásai, színes túratérképei, valamint a székelyföldi borvízpalackozó üzemek elindításában végzett tevékenysége, kimagasló geológusi munkássága elismeréseként Zsigmond Enikő részére a Kőváry László-díjat adományozta. Életéről és szerteágazó tevékenységéről Bartha Ágnes kérdezte. * Az Útilapu rovatban ezúttal egy szép nyári kirándulásra invitálják a nézőket. A műsorban felbukkannak a Békás-szoros – Nagy-Hagymás Nemzeti Park közismert látványosságai: az Egyes-kő és a Nagy-Hagymás-csúcs, de bemutatnak egy tanösvényt is, amely az Ördögmalomhoz és a Vigyázókőhöz vezet. * Felejtős – Ada Milea énekelt versét Balázs Imre József fordította magyarra és ő maga is énekeli el. * A Csoma – Opera Cinematique mozi-koncertet a tavalyi, 27. marosvásárhelyi Alter-Native Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon is bemutatták. Megálmodója, Szemző Tibor filmes, zenész, multimédia-művész a következőképpen fogalmazott az elő­adás előtt: „Éppen 200 éve, 1819. november 23-án indult el Kőrösi Csoma Sándor Székelyföldről a magyarok eredetének felkutatására. Ám Csoma nem csak azért fontos számunkra, mert életének 58 éve alatt felbecsülhetetlen tudományos munkát végzett el, hanem azért is, mert személyében rendkívüli emberi nagyság ragyog föl. A 200 éves jubileum kapcsán emléke és alakja előtt kívánunk tisztelegni életét, útját és belső útját követő mozi-koncerttel, amely a nagy sikerű, többszörös díjnyertes film, Az élet vendége – Csoma-legendárium színpadi változata.”

Hitvilág

REFORMÁTUS BŰNBÁNATI ISTENTISZTELETEK zajlanak a szemerjai református templomban a héten szombatig naponta 17 órától. A közösség igét hallgatva, imádkozva készül az adventi ünnepre a kimelegített templomban. Szeretettel várnak mindenkit.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Keddenként az esti szentmise előtt, 17 órától csendes szentségimádást tartanak. Minden szerdán 7.15-től és 17.45-től közösen imádkozzák a reggeli, illetve az esti dicséretet a zsolozsmából. Csütörtökönként 17 órától szentségimádást tartanak. Most csütörtökön a plébániai ifjúság fogja vezetni az imaórát, 18 órától a betegekért, másnap 18 órakor pedig az elhunytakért végeznek közös szentmisét. Aki betegeiért vagy saját gyógyulásáért szeretne szentmisén részt venni, illetve aki elhunytjairól ekkor szeretne megemlékezni, a szentmise előtt jelezze szándékát a bejáratnál.

Megjelent

SZÉKELY KALENDÁRIUM, 2021. Kincs, ami van! * A koronavírus egyáltalán nem fertőzte meg a Székely Kalendáriumot: a 2021-es esztendőre szóló kiadás is rendkívül gazdag és változatos kincsestárat nyújt olvasóinak. A járványt egyetlen anyag taglalja, az is múltbeli tanulságokat igyekszik leszűrni, és hasznos kertészkedési tippekkel szolgál – de nem csak a karanténba kényszerülőknek. * Emellett közel nyolcvan eredeti ételreceptet próbálhatunk ki a 336 oldalas, teljesen színes, igényes kivitelezésű kötetből, és számos, az erdélyi konyhaművészethez kapcsolódó írást böngészhetünk olyan szerzőktől, mint Berszán Árus Csilla, Bogos Zsuzsanna, Dorozsmai Endre vagy Szentesi Zöldi László. Természetesen a Székelyföld múltját megidéző, vidékünk természeti csodáit feltérképező, jeles személyiségeit méltató rovatokat is megtaláljuk a kalendáriumban, így többek között himnuszainkról, Pergamon és Máréfalva összefüggéseiről, erdélyi országzászlókról, marosszéki vitézekről, Horthy Miklós csíksomlyói látogatásáról, székely tőrvívóbajnokról, táltosokról, karmelitákról, jezsuitákról, a Ceaușescu házaspár székely dajkájáról, Gyergyószék palackozott borvizeiről, a pálinkafőzésről olvashatunk lebilincselő írásokat. És az utánozhatatlan székely humorról még nem is beszéltünk, amelynek válogatott gyöngyszemei úgyszintén megvillannak a 2021-es Székely Kalendáriumban. * Keressék a lapkézbesítőknél, lapárusoknál és az ismertebb könyvesboltokban, a H–Press hírlapárus standjain, vagy rendeljék meg online a www.kalendarium.ro oldalról.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia (telefon: 0267 313 513; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Előpatakon, a Benedek-mezőn, és a 4-es transzformátorállomás körzetében ma 9–13 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

FOGADÓÓRÁK. A veszélyhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon jelezhetők.