Az előző hétéves vidékfejlesztési programban történt átcsoportosítás, de a mostani nagy mértékű igénylés miatt gyakorlatilag nem marad átcsoportosítható pénz az egyes intézkedéseknél. Az uniós jóváhagyás szerint a 2014 és 2020 közötti vidékfejlesztési tervben összesen 9,472 milliárd euró volt pályázható, ebből 8,125 milliárd az uniós költségvetésből, a vidékfejlesztési alapokból származik, amihez a román állam költségvetéséből 1,347 milliárd eurót kell hozzátenni. Moraru szerint gyakorlatilag a teljes összeg le van fedve támogatási szerződésekkel. „A legfontosabb és legrelevánsabb intézkedéseknél nem volt hiány a pályázók és a szerződések tekintetében. Fontossági szempontból első a 4.1-es, a gazdaságok korszerűsítését célzó kiírás 1 milliárd eurós pályázható összeggel, de a gyümölcsösök létesítésének támogatására leosztott 300 millió euró is teljesen le van fedve kifizetési szerződésekkel. Hasonló a helyzet a 600 milliós pályázható alappal bíró 4.2-es, Beruházások a feldolgozás területén című kiírásnál is. A fiatalok támogatása nagyon sikeres volt, 466 millió euró volt pályázható, a pénz teljesen elfogyott, és több mint tízezer 41 év alatti gazda kapta, illetve kapja hamarosan meg a 40 vagy 50 ezer eurós támogatást. Hasonló a helyzet a kisgazdaságok 15 ezer eurós támogatásánál is, itt 150 millió eurót fizetnek ki, a teljes keretösszeg le van fedve szerződésekkel” – nyilatkozta az igazgató.

Moraru szerint távolról sem volt elégséges a nem mezőgazdasági természetű intézkedésekre leosztott összeg az idén lezáruló vidékfejlesztési programban, mindössze 282 millió eurót szántak a vidéki szolgáltatások létrejöttének és fejlesztésének támogatására a 6.2-es és a 6.4-es intézkedés keretében. A pénz nagyon hamar elfogyott, mindössze három évben tartottak kiírást, utoljára 2017-ben. Olyan esztendő is volt, amikor a letett pályázatok értéke ötszöröse volt a kiírásban szereplő összegnek.

Az igazgató reméli, hogy az új fejlesztési stratégiában nagyobb összeget osztanak le erre a célra, hiszen a vidéki szolgáltatások és vállalkozások léte nagyon fontos a vidéki élet fejlesztésére, és komoly jövedelmi forrást jelenthet a vállalkozó kedvű vidékieknek. Románia jelenleg a 2014–2020-as vidékfejlesztési alapok 67 százalékát hívta le, fizette ki. Viszont ha ehhez hozzáadjuk az előszerződési összegeket, a lehívási ráta 74 százalékos, amivel Románia az unió szintjén a 12. helyen áll.