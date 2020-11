Nemzetbiztonsági kérdés az oltás megszervezése

A részletekről még vasárnap beszámolt Valeriu Gheorghiţă, az oltási kampány koordinátorára, elmondva: az oltási központokat egyrészt a kórházakban alakítják ki, ahol az egészségügyi személyzet kapja meg a vakcinát. Ezeken kívül lesznek fix oltási pontok, illetve karavánok is – ez utóbbiak a fogyatékkal élő vagy a vidéken élő, alacsony mobilitású személyek számára. Közölte, a legoptimistább forgatókönyv szerint az első dózis oltások december második felében érkezhetnek Romániába, a pesszimistább forgatókönyv szerint pedig januárban-februárban. Gheorghiţă szerint az ország legalább 2,4 millió dózis vakcinát kapna az AstraZeneca gyártótól és valószínűleg ugyanennyit a Pfizertől. „1 200 000 dózisból be tudunk oltani megközelítőleg 600 000 személyt. Az egészségügyi rendszerben jelenleg 250–300 ezer személy dolgozik. Tehát beolthatjuk az egészségügyi rendszerben és a szociális ellátó rendszerben dolgozókat mind, és nagy valószínűség szerint ezzel párhuzamosan elkezdjük a veszélyeztetett társadalmi kategóriák – idősek és krónikus betegek – beoltását is” – mutatott rá az orvos.

A vakcinák raktározása a Cantacuzino Intézetben fog történni, ugyanakkor azonban lesz hat regionális központ is – hat katonai kórház –, amelyeket felszerelnek a mínusz 80 Celsius-fokot biztosító hűtőberendezésekkel. Mínusz 80 Celsius-fokban az oltásokat hat hónapig lehet raktározni, a raktározási kapacitás azonban véges, így a dózisokat minél hamarabb fel kell használni, tekintve, hogy az országba folyamatosan érkeznek majd az újabb dózisok – magyarázta Gheorghiţă.

A szakember rámutatott, hogy tájékoztató kampányt is szerveznek a lakosság részére, amelynek keretében egészségügyi szakemberek informálják az embereket. Erről Ludovic Orban miniszterelnök is beszélt tegnap, kiemelve azonban, hogy nem lesz kötelező a koronavírus elleni oltás. „A hatóságok senkit nem kötelezhetnek arra, hogy beoltassa magát. Csak annyit tehetünk, hogy elmagyarázzuk az oltás előnyeit, megpróbáljuk meggyőzni az embereket, hogy oltassák be magukat, de nem kötelezhetünk senkit erre. Természetesen a vakcina a legjobb megoldás a fertőzés megelőzésére. Egy sikeres oltási kampány eredményeként életünk visszatérhet a normális kerékvágásba észszerű időn belül. Véleményem szerint már közel vagyunk ehhez” – mondta Orban.

A miniszterelnök arról is beszélt, a kormány szeretné újra megnyitni az iskolákat, de a döntésnek nagyon komoly, főként epidemiológiai érvelésen kell alapulnia. A kérdésről később az oktatási tárca közleményt adott ki, mely szerint a járványhelyzet alakulásának függvényében és az Országos Vészhelyzeti Bizottság határozatainak figyelembevételével fognak dönteni a hatóságok arról, hogy miként folytatódnak majd a tevékenységek a közoktatásban.



Napi adatok

A vasárnapi adatokhoz képest tegnapra nagyot esett – 3,46-ról 3,1-re – Kovászna megye fertőzöttségi mutatója, ez azonban nem a koronavírus-járvány terjedésének megtorpanásával, mint inkább az elvégzett tesztek számának csökkenésével magyarázható: míg egy nappal korábban még húszezernél több, a vasárnap délelőtt – hétfő délelőtti időszakban ennek felénél is kevesebb (mindössze 9938) tesztet végeztek országszerte, és ezek 42,33 százaléka lett pozitív, így 4207 új esettel 422 852-re nőtt a fertőzöttek száma. Kovászna megyéből a stratégiai kommunikációs törzs (SKT) tegnapi jelentése 43 új esetet közölt, az újratesztelt, másodszori pozitív eredményű 445 páciensből egy háromszéki. Tegnap 130 áldozatról közölt adatot az SKT, köztük Kovászna megyében elhunyt beteg is található. Kórházban jelenleg 13 685 beteget kezelnek, közülük 1160 állapota súlyos. Továbbra is Bukarestben igazolták a legtöbb koronavírusos esetet (1307), ugyanakkor magas számokat jelentettek Konstanca (417) és Brassó (302) megyéből is. Legnagyobb a fertőzöttségi arány Szeben (8,62) és Ilfov (8,17) megyében, a legalacsonyabb Gorj (1,67) és Hargita (1,88) megyében.