Rettegésben tartják a járókelőket

A történet arról szól, hogy a hölgy egy este két ölebével és barátnőjével kutyát sétáltatni ment. Megjárták magukat, és a legrégebbi villanyrendőrnél szétváltak útjaik, ki-ki hazaindult: ő a városközpont felé. Kis idő múlva arra lett figyelmes, hogy egymástól függetlenül két gyanús alak közelített felé: egy hosszú szakállas, talpig feketében, fején csuklyával, csúnyán nézte és közeledett. A másik egy óriási fehér kendővel fejét is betakarta, előtte lődörgött, meg-megállt, kiabált. Ilyen félelmet talán még sosem érzett, írja a nő. Sehol egy lélek, lassított, és várta, hogy az idegenek tovább menjenek. Ám ők megálltak és bámulták. A fehér leples gyors léptekkel felé közeledett. A hideg végigfutott a hátán, csak arra tudott gondolni, miért nem jön most egy rendőrautó. Egész nap a maszkviselés miatt piszkálódnak, ilyenkor hol vannak? – tette fel a szónoki kérdést. A fekete alak nézte, a nő átment az út túlsó oldalára, a fehér leples kiment az út közepére, ott üvöltözött és hadonászott, majd utánament az út túloldalára. Ekkor már a szíve a torkában dobogott, meséli a panaszos, közben meglátott két lányt egy kutyával a templom felől közeledni. A fekete ruhás rájuk ijesztett, szemmel láthatóan ők is már kétségbe voltak esve. Ekkor már mögötte volt a fehér leples alak. A hölgy kétségbeesve, torka szakadtából kiáltott a lányoknak, hogy várják meg. Elkezdett menekülni, szaladni vissza, a lányok felé. A lányok is sikoltoztak, és rohantak, nem várták meg, közben az alak eszeveszetten üvöltözve futott utána. Ahogy közeledtek a jelzőlámpákhoz, megláttak egy csendőrségi autót. Leintették. Az egyik lányban volt annyi lelkierő, hogy elmesélje mi történt, írja a hölgy. A csendőrök megnyugtatták, hogy tudják, kikről van szó, s bátorították, induljanak hazafelé, ők majd autóval kísérik. A két lány a kutyával elindult az Állomás negyed irányába, a panaszos meg újra a központ felé. Alig tett meg 50 métert, a csendőrautó eltűnt, s ott maradt egyedül a kutyáival, amikor újra felbukkant a fehér leples férfi, s ismét a nyomába szegődött. Ekkor már futás közben zokogva hívta telefonon a barátnőjét, hogy menjen érte, és vigye haza, ami meg is történt. A hölgy írja: a sokkot, amit átélt már nem teheti jóvá senki, de mindezek mellett megfogalmazódott benne néhány kérdés: Miért van az, hogy egész nap, egész este és éjszaka járkálnak a közbiztonságiak, és ilyesmi mégis előfordulhat? Miért nem talál megoldást a rendszer a szemmel láthatóan beszámíthatatlan, közveszélyes alakok távoltartására? Miért hagyták cserben a csendőrök, amikor segítséget kért?

A közösségi oldalon mindenféle hozzászólást lehet olvasni, főleg a közbiztonságiakat bírálókat. Többen ismerik a fehér leples támadót, van, aki megjegyezte, „Cristivel nincs gond, ha a gyógyszerét beveszi”… Azt is írják, a rendszernek nincs megoldása a felügyelet nélkül hagyott pszichés betegekre.

Ionel Mănăilescu, a csendőrség szóvivője érdeklődésünkre azt mondta: a járőr jelentése alapján ismeri az esetet. Eszerint nem két, hanem csak egy veszélyes férfi volt a jelzett helyen, őt otthonáig kísérték a csendőrök, majd a hölgyeket is elkezdték kísérni, amíg igényelték. A járőr a szabályzatnak megfelelően járt el, mondta a szóvivő, de az ellentmondást észlelve ígérte, utánanéznek az ügynek. Kérdésünkre, hogy hány csendőrjárőr működik esténként a városban, a szóvivő azt mondta, konkrét számot nem mondhat, az operatív helyzettől függ, a megyei rendőr-főkapitánysággal közösen lefedik az egész várost.

Hadnagy István, a városháza fenntartásában álló helyi rendőrség vezetője érdeklődésünkre elmondta, a járványhelyzet beállta óta az állami rendőrségnek alárendelten működnek. Így tehát a főkapitányság osztja be a munkatársakat. Ha éppen járőrözni küldik őket, nem csupán a maszkviselést figyelik, hanem akkor is intézkednek, ha rendbontás történik. Adott időpontban helyi rendőrt nem irányítottak a kérdéses helyre, mondotta az igazgató.

Radu Stroe, a Kovászna megyei rendőrség szóvivője az esetről (ugyanabból a hírforrásból) ugyanazt mondta, mint csendőrségi kollégája. A járőrök számát ő sem árulhatta el, az az operatív helyzettől függ, mindig annyi rendőr-, helyi rendőr-, illetve csendőrjárőr teljesít szolgálatot, hogy a város biztonságos legyen. Amennyiben valaki veszélyben érzi magát, hívja a 112-es ingyenes sürgősségi hívószámot, jelentse a fenyegetettséget, s a központ a legközelebbi járőrt oda irányítja, mondotta az állami rendőrség megyei szóvivője.