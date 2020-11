Tamás Sándor emlékeztetett: nem ez az első alkalom, hogy Háromszéken a szórványból származó képviselőt jelölnek a parlamentbe, hiszen 2012-ben Markó Attila is hasonló helyzetben volt. Üzenetnek szánják ezt a szórványban élő magyarságnak, hogy egy közösséget alkotunk, ugyanakkor a Kovászna megyei önkormányzat által kezdeményezett Összetartozunk program kiteljesedése is az, hogy a tömbben élő magyarság minden választáson befutó helyet biztosít annak a jelöltnek, akit a szórványmegyék javasolnak. 2016-ban Benedek Zakariás Udvarhelyszékről jutott be a parlamentbe, most Háromszéken a sor, hogy befogadja a szórványmegyék jelöltjét. Benedek Zakariással a képviselőház szállításügyi és infrastrukturális beruházásokért felelős bizottságának tagjaként konkrét ügyekben eddig is sokat dolgoztak együtt, a továbbiakban is számítanak munkájára, hiszen jó érdekkijáró politikus, amilyenre szükség van, nagyon jó a kapcsolatrendszere – ecsetelte Tamás Sándor.

Benedek Zakariás nagyszebeni születésű építészmérnök, 25 évig a magánszférában dolgozott, 2016-ban jutott be először a parlamentbe, ahol az infrastruktúra- és szállításügyi bizottság tagjaként szakmájába vágó ügyekkel foglalkozhatott, ez év februárjától pedig az RMDSZ alsóházi frakciójának vezetőjévé választották. A közösen elért, a háromszéki önkormányzatok számára is fontos friss megvalósítások közé sorolta azon törvénytervezet elfogadását, melynek értelmében a jövedelemadó helyben marad, a helyi és a megyei önkormányzatok büdzséjét gazdagítja, valamint azon jogszabályt, amely előírja, hogy az eddig teljes egészében a központi költségvetésbe áramló bányailleték 80 százaléka is a helyi tanácsokat illeti. Mint mondta, nagyon fontos számukra az immár tíz éve zajló székely-szórvány Összetartozunk program, nem csak kulturális szempontból, de kialakultak a személyes kapcsolatok is, kölcsönösen érdeklődnek egymás iránt az emberek. A Háromszéket érintő nagy infrastrukturális projekteket firtató kérdésre Benedek Zakariás elmondta: segíteni fogja például az uzoni földgázhálózat kiépítését, de fontos lenne a bekötőút építése is a brassói reptérhez, szólt a Brassó–Bákó autópályáról, problémaként említette, hogy Barót nincs bekapcsolva a nehéztehergépkocsi-forgalomba, ami a potenciális befektetőket is távol tarthatja. Másik törvénytervezete előírja, hogy 2027 végéig minden municípium köré terelőutat építsen az Országos Útügyi Vállalat.

Újságírói kérdésre utópiának nevezte a Nemzeti Liberális Párt napokban bemutatott kormányprogramjában szereplő ígéretet, mely szerint a következő négy évben több mint 900 kilométer autópálya épülne az országban. Ha ennek fele elkészül, már az is óriási előrelépés lenne – mondta –, de ha komolyan veszik a kormányzást, akkor azt el kell érni, hogy négy év múlva Marosvásárhelytől az országhatárig sztrádán lehessen utazni. A Háromszék kérdésére, hogy mi lesz a sorsa az észak-erdélyi autópálya Marosvásárhely és Brassó közötti szakaszának, Benedek Zakariás azt mondta: erről az elmúlt években nem esett szó, bejött a képbe az északi, A8-as pálya Marosvásárhely és Jászvásár között, annak egy kis, Nyárádtőtől kezdődő része lényegében fedné az előbbi egy részét – a jelenlegi miniszter szerint ezzel kezdik majd az építkezést.

Lapunk kérdésére Benedek elismerte: vannak különbségek a szórványban és a tömbben élők elvárásaiban és ezen igények képviseletében, vannak építő jellegű viták is bizonyos ügyekben, de az RMDSZ programját betartja mindenki. Példaként említette, hogy máig nem tudtak dönteni a frakcióban arról, hogy helyhatósági választásokon hozzák-e le a bejutási küszöböt 5-ről 3 százalékra: szórványban ez segítene, Székelyföldön azonban nem lenne jó megoldás.

Tamás Sándor végezetül ismertette: egy nemrég online tartott szórvány-konferencián indítottak egy mozgalmat, melynek lényege, hogy minden szórványban élő magyar hívja fel öt olyan ismerősét, aki Székelyföldön él, és biztassa őket szavazásra, és ugyanígy fordítva: a tömbben élők szólítsák meg a más megyékben élő ismerőseiket. Ez a mozgósításban segíthet, a választás ugyanis nem a magyar politikai pártok kérdése, hanem magyar nemzeti ügy. Benedek Zakariás arról számolt be: az akció már be is indult Beszterce, Szeben, Hunyad és Fehér megyében, ez is jelzi, hogy a szavazás összmagyar ügy.