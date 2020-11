Okosórák forradalma /X/

Mindig kéznél van

A karórák megjelenése a 19. századra tehető, és elsősorban pilótáknak lett kifejlesztve. Népszerűsége azonban gyorsan ívelt felfelé, és hamar elterjedt a köztudatban ez a praktikus kis szerkezet. A technológia rohamos fejlődésével elengedhetetlen a karórák tudásának bővítése is. Az okosóra első ránézésre olyan, mint egy átlagos óra, de tudásra sokkal több annál.

Mit tud egy okosóra?

Az okosóra összeköttetésben van a telefonoddal. Történjen bármi a telefonodon, arról azonnal tudomást szerezhetsz az okosórád által. Nem kell a mobilod után matatni a táskában, ha üzenetet kapsz vagy hívásod van. Ez segítség lehet sportolás közben, tárgyaláson vagy BKV-zás, esetleg vezetés alatt is. Csak rápillantasz az órádra, és máris látod az üzenetet, vagy intézheted a bejövő hívást.

Így egy tárgyaláson vagy futás közben, de igazából bárhol sokkal kényelmesebben intézheted ügyeidet, és nem kell féltened mobilod épségét sem.

A telefon bizonyos funkciói mellett naprakész adatokkal szolgál állapotodról is. Nézi a napi lépésszámot, pillanatnyi pulzusodat, de típustól függően edzéseidet is nyomon követheted rajta, sőt, alvásodat is rögzít és kielemzi annak minőségét, tippeket ad, hogy kipihent legyél.

Egy dologra figyelj oda… mielőtt lemerülne, töltsd fel, ugyanis bosszantó tud lenni, ha már hozzászoktál és épp akkor kapcsol ki, amikor szükséged lenne rá.

Apple watch okosórák

Az Apple Watch okosórák nem csak praktikusak, hanem stílust képviselnek. Köztudott, hogy az Apple az egyik legkedveltebb és legnagyobb, főként hardvergyártással foglalkozó cég. Egyértelmű volt, hogy az okosórák megjelenésével az Apple is részt kíván venni a gyártásban és forgalmazásban. Az okosórák elterjedésével egyidőben megjelentek a különböző stílusú szíjak is, melyeket kedvedre váltogathatsz vagy cserélheted akár naponta is, attól függően milyen alkalomra veszed fel az órát. Zseniális ötlet, nem? Így az óra, ami mindent tud rólad, bármikor nálad lehet, legyen szó partiról, tárgyalásról vagy sportolásról. Alváshoz és otthoni tevékenységhez válassz kényelmes és strapabíró szilikonszíjat, munkába járáshoz tökéletes például egy bőr óraszíj fémcsattal.

Az Ékszerkirály weboldalán sokféle stílusú Apple Watch óraszíj közül válogathatsz, vigyél sokszínűséget a mindennapokba általuk! (X)