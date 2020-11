Apróhirdetések, gyászjelentők

Kiállítás

VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS. Ma 18 órától nyitják meg az Élő Népművészet Erdélyi Régió című virtuális kiállítást, amelyet az Erdélyi Hagyományok Háza és a Kallós Zoltán Alapítvány hozott létre. Az online megnyitóhoz a szervezők Facebook-oldalain az Események menüpont alatt lehet csatlakozni.

Hitvilág

REFORMÁTUS BŰNBÁNATI IS­TENTISZTELETEK zajlanak a szemerjai református templomban a héten szombatig naponta 17 órától. A közösség igét hallgatva, imádkozva készül az adventi ünnepre a kimelegített templomban. Szeretettel várnak mindenkit.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Minden szerdán 7.15-től és 17.45-től közösen imádkozzák a reggeli, illetve az esti dicséretet a zsolozsmából. Csütörtökönként 17 órától szentségimádást tartanak. Most csütörtökön a plébániai ifjúság fogja vezetni az imaórát, 18 órától a betegekért, pénteken 18 órakor pedig az elhunytakért végeznek közös szentmisét. Aki betegeiért vagy saját gyógyulásáért szeretne szentmisén részt venni, illetve aki elhunytjairól ekkor szeretne megemlékezni, a szentmise előtt jelezze szándékát a bejáratnál.

Röviden

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. ♦ Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

FOGADÓÓRÁK. A veszélyhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mind­azok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon jelezhetők.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia (telefon: 0267 313 513; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Korlátozott ügyfélszolgálat

Koronavírusos megbetegedések miatt korlátozott az ügyfélfoga­dás Sepsiszentgyörgy önkormányzatának Szociális Támogatási Igazgatóságán. A kedvezményezettek a szűk határidős kérésekhez (családi pótlék, fogyatékos személyeknek járó segélyek, fűtéspótlék stb.) szükséges papírokat naponta 9–13 óráig adhatják le. Az igazgatóság felfüggesztette a terepmunkát, az esettanulmányok készítését, illetve a nem sürgős elbírálással járó iratcsomók fogadását. A polgármesteri hivatal fertőtleníttette a Szociális Támogatási Igazgatóság Erege utcai épületét, az intézményben csak a negatív teszttel rendelkező munkatársak dolgoznak, betartva minden kötelező egészségügyi és biztonsági előírást. Az önkormányzat azt ajánlja a lakóknak, hogy a 0267 312 111-es telefonszámon érdeklődjenek a Szociális Támogatási Igazgatóságnál, mielőtt bemennének személyesen leadni a szükséges iratokat.