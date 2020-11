A Bertis csoport idei kilépése a közösségikártya-programból beszűkítette a Háromszéki Közösségi Alapítvány mozgásterét, ezért új keretek közé kellett terelni a működést és a közösség érdekét szolgáló kezdeményezéseket, de a lehetőségekhez mérten folytatták és folytatják – ismertette Bereczki Kinga. A rövid éves szám­adást is magában foglaló sajtótájékoztatón a diákok bevonásával indított, nyolc évre tervezett erdőtelepítési és környezettudatosító akcióról is szó esett, mely a Napkapu nevet viseli, és melynek következő állomása Péter Alpár képzőművész köztéri szobrának felavatása e hónap végén.

Bereczki Kinga szerint a közösségikártya-programjukat a Bertis csoport kilépése óta két kisebb partnerrel folytatják, ezek Sepsiszentgyörgyön a Klassz Market, Baróton pedig a Deák Hámor üzletek. Jelenleg hétszáz kártyafelhasználót jegyeznek, de ezek száma folyamatosan nő, sokan igénylik. A felhasználók számával arányosak a programból befolyó összegek is. A koronavírus-járvány miatti korlátozások is szűkítették a lehetőségeiket. A gyűjtési akciókat is Sepsiszentgyörgyre voltak kénytelenek összpontosítani, nagyobb méretűt azonban itt sem tudtak szervezni. A közösségi programjaikat is a bevételekhez kellett igazítaniuk, összesen tízet sikerült véghezvinni.

Ezek között szerepelt a tavasszal 5175 őshonos gyümölcsfa szétosztása 15 háromszéki településen. Szintén a tavasszal zajlott a Napkapu projektjük faültetési szakasza, mely során ötezer tölgy-, juhar- és vadcseresznye-csemete került a földbe az Őrkő szomszédságában lévő területen. A program most újabb szakaszához ért, november 27-én felavatják Péter Alpár képzőművész emberméretű kő-bronz alkotását az ’56-os emlékparkban. A képzőművész szerint az alkotás az ember és természet kapcsolatát szimbolizálja, és a létrehozott erdővel együtt nő. Minden évben újabb és újabb bronzgyűrű kerül az alkotásra (összesen nyolc), melynek belsejében egy kerámiabetét kap helyet, ez pedig egy merített papírra írt listát is tartalmaz, amelyen azon diákok neve szerepel, akik az illető évben részt vettek a fatelepítésben. Az alkotás több mint 66 ezer lejbe került, a költségeket a város állja. Tavasszal egyébként újabb ötezer csemete elültetését tervezik.

Emellett a Salvatore Egyesülettel közösen másfél hónapon keresztül (április-május folyamán) alapélelmiszer-csomagokat juttattak el a nehéz körülmények között élőknek, húsz családhoz, összesen 14 ezer lej értékben. Szintén a járványhoz kötődik a Vedd/Védd a helyit elnevezésű kezdeményezésük, mellyel azoknak a helyi vállalkozásoknak próbáltak segítséget nyújtani, amelyek kénytelenek voltak időszakosan leállni, online értékesítési lehetőséget biztosítva nekik, előlegezett vásárlással.

A közel egy évvel ezelőtt elindított, a Csíki negyedbeli 27-es tömbház helyzetének javítását célzó programjuknak egyre több a pozitív hozadéka. Nem csak a tömbház és környéke vált rendezetté, de a lakóközösség is megváltozott, idén már több közös akciót is elindítottak, melyekhez az alapítvány csak segítséget nyújtott, egyebek mellett a villanyhálózat rendbetételét, így az állapotok is határozottan javultak.

A friss kezdeményezéseik közül Kovásznán elhelyezik a városközpontban a közösségnek szánt könyvesdobozokat (egyelőre hármat, a terv tízről szól), a Védjegy program részeként dolgoznak egy, a helyi vállalkozásoknak szánt online kereskedelmi portál elindításán, a tesztváltozat decemberben indul, és szintén a cégeknek online fórumok indítását is kezdeményezik. Az egyik legfontosabb rendezvényüket, a Civil Licitet két rendben is kénytelenek voltak elhalasztani, tavasszal ez is online zajlik majd. Ismét társulnak az úgynevezett intergenerációs programhoz, mely ez alkalommal a csernátoni gyermekotthonban zajlik a Margaréta Hercegnő Alapítvány, valamint a Diakónia Alapítvány közös projektjeként. A HKA a programhoz szükséges további négyezer euró összegyűjtését vállalta.

Bereczki Kinga szerint a közösségi alapba idén összesen 195 ezer lej folyt be gyűjtésekből, felajánlásokból, adományokból, valamint pályázatokból. A felsorolt és más közösségi célokra (ösztöndíjak, eszközvásárlás nehéz sorsú gyermekeknek, támogatás a cukorbetegek egyesületének) 132 ezer lejt fordítottak vissza.