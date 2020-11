Kampányban a speciális nyugdíjakról

Ezt a lépést azért teszik meg, mert állításuk szerint abban az esetben részesülnek a juttatásban, ha kitöltik a teljes mandátumukat. Dan Barna, az MRSZ elnöke közölte, kedden az alakulat törvényhozói egyénileg benyújtják lemondásukat, az egészségügyi problémákkal küszködő frakciótagok később teszik meg. Hozzátette: egyhangú döntés született erről a pártban.

Az első hírek a sajtóban már hétfőn kiszivárogtak arról, hogy a MRSZ erre a lépésre készül. Marcel Ciolacu, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SZDP) elnöke ezért már hétfő este egy televíziós műsorban bejelentette, hogy le fog mondani mandátumának utolsó napján, hogy ne részesüljön speciális nyugdíjban.

Ezt követően a pártok között valóságos versenyfutás kezdődött, amelyben minden politikai erő azt próbálta bizonygatni, hogy nem támogatja a sajtó által luxusnyugdíjaknak nevezett öregségi járandóságokat. Florin Roman, a kisebbségben kormányzó Nemzeti Liberális Párt (NLP) frakcióvezetője tegnap reggel bejelentette: összehívta a házbizottságot, hogy tűzzék napirendre a törvényhozók speciális nyugdíjának eltörléséről szóló liberális törvénytervezetet. Ugyanakkor az MRSZ-nek is van egy hasonló benyújtott tervezete a parlamentben, amelyet azóta sem tűztek napirendre. Az MRSZ a szociáldemokratákat vádolta azzal, hogy „elásták” azt a parlamenti fiókokban.

A liberálisok szerint a törvényhozói mandátumról való lemondás populista gesztus, ugyanis ezzel a képviselők és a szenátorok nem veszítik el a jogukat arra, hogy megkapják a különnyugdíjat. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is „olcsó populizmusnak” nevezte az MRSZ törvényhozóinak és az SZDP elnökének a döntését, amely „nem old meg semmit”. Emlékeztetett: az RMDSZ benyújtott egy olyan jogszabálytervezetet, amely minden különnyugdíjat, beleértve a bírák és ügyészek, valamint a Securitate volt alkalmazottjainak nyugdíját is, eltörölt volna, de „az MRSZ ellene szavazott”.

Tegnapi Facebook-bejegyzésében Marcel Ciolacu bejelentette, „haladéktalanul” összehívja a házbizottságok együttes ülését a különnyugdíjak eltörlése érdekében, „azzal a feltétellel, hogy a pénzt fordítsák a gyermekpénz megduplázására”. „Ez azonban azt feltételezi, hogy az NLP és az MRSZ ne lógjon többet, és ne akadályoztassa a szenátus munkáját. Addig is minden, amit tesznek, hazugság és olcsó populizmus” – fogalmazott.

Románia tavaly 9 milliárd lejt fordított a különnyugdíjakra, amelyek többszörösére rúgnak az átlagnyugdíjnak. Ebben a juttatásban nyugalmazott bírók, ügyészek, diplomaták, parlamenti tisztviselők, pilóták, pénzügyőrök, bírósági jegyzők, katonák, belügyi alkalmazottak részesülnek.

Júniusban a parlament a speciális nyugdíjak progresszív megadóztatásáról döntött, de a jogszabályt megtámadta az alkotmánybíróságon a nép ügyvédje. A taláros testület döntése többszöri halasztás után a december 6-i parlamenti választás után várható. Januárban már elfogadott a parlament egy jogszabályt a speciális nyugdíjak eltörléséről, de az elbukott az alkotmányos normakontrollon.