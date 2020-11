Új besorolást kapott a kézdivásárhelyi kórház

Barót és Kovászna mellett a kézdivásárhelyi városi kórház is megkapta az igazolt koronavírusos betegeket ellátó kisegítő kórház státuszt, ami azt jelenti, hogy ezentúl Kézdivásárhelyen is kezelhetnek könnyebb, illetve közepesen súlyos koronavírusos eseteket, valamint társbetegségekben szenvedőket is.