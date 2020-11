Korszerűsítik a közvilágítást

A közvilágítás átfogó korszerűsítését indította el az ősszel Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Grigore Bălan sugárút, Lázár Mihály utca, valamint az 1918 december 1. sugárút határolta lakónegyedben – számolt be Antal Árpád polgármester, aki szerint a hálózat cseréje elég jó ütemben halad, és a munkálat hozzájárul a közbiztonság növeléséhez is. Az önkormányzat ugyanakkor több, e célt szolgáló kisebb beruházást is elvégeztetett az év folyamán.

A föld alatti vezetékek, oszlopok és ezek tartozékainak cseréjét jelentő teljes körű korszerűsítés a Zefir és az Esthajnalcsillag utcában már lezárult. Antal Árpád kifejtette, hogy folyamatosan próbálják a közvilágítási rendszert korszerűsíteni, és elég jó ütemben haladnak. Az új rendszer egyrészt energiatakarékosabb, másrészt a városkép és tulajdonjogi szempontból is lényeges, mivel a felújítást követően az önkormányzat tulajdonába kerül a hálózat. A közbiztonság növelését is szolgálja, hiszen a tömbházak közötti részek jobb megvilágítást kapnak. Ennek kapcsán Antal Árpád azt is elmondta: a gyalogátjárókat is erősebb fénnyel látták el, ezáltal, remélik, a gyalogosok biztonságát is sikerül növelni.

Szintén a lakosok biztonságát szolgálja, hogy akadályokat helyeztek el a főtér 1918. december 1. sugárút felőli kijáratához, mivel bár tilos volt, mégis sokan behajtottak a gyalogosoknak szánt részre. A vendéglátó és kereskedelmi egységek számára az áruellátás továbbra is 22 és 6 között lehetséges, és mint eddig, a tűzoltóság, a mentő vagy a rendőrség, ha szükséges, behajthat a területre, de másnak tilos.