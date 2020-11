Dávid Ferenc-emléknapok

Előző írásunk

A közvilágítás átfogó korszerűsítését indította el az ősszel Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Grigore Bălan sugárút, Lázár Mihály utca, valamint az 1918 december 1. sugárút határolta lakónegyedben – számolt be Antal Árpád polgármester, aki szerint a hálózat cseréje elég jó ütemben halad, és a munkálat hozzájárul a közbiztonság növeléséhez is. Az önkormányzat ugyanakkor több, e célt szolgáló kisebb beruházást is elvégeztetett az év folyamán.