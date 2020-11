Apróhirdetések, gyászjelentők

Programok a Com’ON Sepsin

ONLINE KONCERT látható-hallható a Sepsi Live Stream kezdeményezés részeként a sepsiszentgyörgyi születésű Szőcs Botond zongorista előadásában. A felvételt a Generáció Party, valamint a Com’ON Sepsi Facebook-oldalán lehet megtekinteni 21 órától.

A PUZZLE ITT! puzzle-kirakó verseny második kiadására ma zárul a jelentkezés. A háromfős csapatok otthonról kapcsolódhatnak be online a puzzle-kihívásra, a dobozokat mindenki a verseny kezdetekor nyithatja ki november 27-én, pénteken 17 órakor. Részletek: comonsepsi.ro.

Előjegyzéses könyvkölcsönzés

A Sepsiszentgyörgyön meghosszabbított, vörös forgatókönyv szerinti járványügyi szabályozások értelmében a Bod Péter Megyei Könyvtár zárva tart. A korlátozás feloldásáig kizárólag előzetes kérés és előjegyzés alapján kölcsönöznek továbbra is könyveket, az igényelt kötetek a könyvtár kertjében vehetők át. A telefonos igényléseket kedden 9–17, szerdától péntekig 9–15 óráig fogadják. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

Bővítették a könyvtári szolgáltatások körét, az olvasóknak lehetőségük van online bejelentkezni könyvtári fiókjukba és a hosszabbításokat, könyvigényléseket ott elvégezni. A bejelentkezés útmutatója a honlapon a kmkt.ro/Szolgáltatások/Online bejelentkezés menüpontban érhető el. Ebben a rendhagyó időszakban továbbra sem számítanak késedelmi díjat a kikölcsönzött dokumentumokra.

Hitvilág

DÍJÁTADÁS. A sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai új református templomban pénteken 15 órakor adják át az istentisztelet részeként az idén nyugdíjba vonult háromszéki pedagógusoknak a magyar kormány elismerését jelképező szolgálati emlékérmeket és díszokleveleket, az Apáczai-pályázatra beérkezett munkák szerzőinek a díjakat és okleveleket, a Mákvirág-, Kós Károly- és Bolyai-díjas diákoknak az emléklapot és emlékérmet.

REFORMÁTUS BŰNBÁNATI ISTENTISZTELETEK zajlanak a szemerjai református templomban szombatig naponta 17 órától. A közösség igét hallgatva, imádkozva készül az adventi ünnepre a kimelegített templomban. Szeretettel várnak mindenkit.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Csütörtökönként 17 órától szentségimádást tartanak. Ma a plébániai ifjúság fogja vezetni az imaórát, 18 órától a betegekért, másnap 18 órakor pedig az elhunytakért végeznek közös szentmisét. Aki betegeiért vagy saját gyógyulásáért szeretne szentmisén részt venni, illetve aki elhunytjairól ekkor szeretne megemlékezni, a szentmise előtt jelezze szándékát a bejáratnál.

ONLINE ESEMÉNY FÉRJEKNEK, ÉDESAPÁKNAK. Egy olyan világban élünk, ahol a férfiasság, az apai hivatás komoly támadások kereszttüzében áll, és nagyon sok férfi kimozdult, kiesett arról a helyről, ahová Isten őket helyezte. Egyik ilyen fontos feladata lenne – a család papjának lenni. De mégis mit jelenthet ez? Hogyan lehet betölteni ezt a hivatást? Ezekre a kérdésekre keresnek választ a november 28-án, szombaton 10 és 12 óra között megszervezett hivatáserősítő alkalmon, amelynek előadója Szénégető István atya családpasztorációs referens, a marosvásárhelyi Szent Család templom plébánosa lesz. Jelentkezni a csalad.ro oldalon lehet november 27-én, pénteken délig.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Bodosi Dániel baróti festőművész kiállítása. A munkákat bemutatja a művész lánya, Darvas Anna Mária. 20.35 Korhatár előtti nyugdíj Erdővidéken. 20.48 Segíteni az online oktatásra kényszerülő diákokat. Technikai eszközök rászoruló családoknak. 21.00 Kik éltek, hogyan éltek Baróton? – felső Kossuth utca (II. rész). A televízió adásai az erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia (telefon: 0267 313 513; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGADÓÓRÁK. A veszélyhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon. * Minden csütörtökön 15 és 17 óra között Vargha Fruzsina alpolgármester válaszol a fiatalok kérdéseire a 0267 316 365-ös telefonszámon.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mind­azok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon jelezhetők.