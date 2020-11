A Ferencváros bátor játékkal rukkolt elő, rögtön a mérkőzés elején Tokmac Nguen egy távoli lövéssel próbálkozott, így a kapusok közül elsőként Wojciech Szczesny védett. A magyar hálóőrnek csak az első negyedóra után kellett először nagyot védenie Paulo Dybala próbálkozásánál. Bár a torinói gárda enyhe mezőnyfölényben futballozott, a vendégek nem adták fel a támadásvezetés lehetőségét, labdaszerzés után rendre megindultak előre, a 19. percben pedig egy gyors kontra végén – az idei csoportkörben először – Uzuni góljával vezetést is szereztek. A Juventus hátrányban is csak meddő fölényben játszott, az FTC kontrái pedig továbbra is veszélyesek maradtak. A 35. percben Ronaldo egy jól eltalált lövéssel ugyan kiegyenlített, viszont a magyar csapatnak rögtön utána ígéretes lövőhelyzetei akadtak, a bevetődő védők pedig mentettek.

A térfélcserét követően is a házigazdák játszottak fölényben, de ekkor már a magyar csapatnak kevesebb ereje maradt ellenakciókra, egyre kevésbé tudta megtartani a labdát az agresszív hazai letámadás miatt. A Dibusz Dénes kapujára nehezedő nyomást jelezte, hogy Federico Bernardeschi 17 méterről a bal kapufát találta el, nem sokkal később viszont a vendégeknek ismét volt egy ellentámadása, amelynek végén megint egy utolsó pillanatban becsúszó védő mentett. Az utolsó húsz percben Ronaldo előtt adódott nagy lehetőség, Dibusz viszont bravúrral mentett. Amikor már úgy tűnt, hogy a Ferencváros óriási bravúrt végrehajtva ponttal távozhat az Allianz Stadionból, a ráadásban Morata fejese és Dibusz szerencsétlen mentési kísérlete a Juventus javára döntötte el a meccset.

Az FTC rosszabb gólkülönbsége miatt a Dinamo Kijev mögött maradt a G-csoportban, amelyből az olaszok mellett szintén nyolcaddöntőbe jutott a továbbra is hibátlan listavezető FC Barcelona.

További eredmények, csoportkör, 4. forduló: * E-csoport: Rennes–Chelsea 1–2 (gólszerzők: Guirassy 85., illetve Hudson-Odoi 22., Giroud (90+1.), FK Krasznodar–Sevilla 1–2 (gsz.: Wanderson 56., illetve Rakitic 4., Munir 90+5.) * F-csoport: SS Lazio–Zenit 3–1 (gsz.: Immobile 3., 55. – tizenegyesből, Parolo 22., illetve Dzjuba 25.), Borussia Dortmund–Club Brugge 3–0 (gsz.: Haaland 18., 60., Sancho 45+1.) * G-csoport: Dinamo Kijev–FC Barcelona 0–4 (gsz.: Dest 52., Braithwaite 57., 70. – tizenegyesből, Griezmann 90+2.) * H-csoport: Paris Saint-Germain–RB Leipzig 1–0 (gsz.: Neymar 11. – tizenegyesből), Manchester United–Istanbul Basaksehir 4–1 (gsz.: Bruno Fernandes 7., 19., Rashford 35. – tizenegyesből, James 90+2., illetve Deniz Türüc 75.).