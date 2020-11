Bántalmazás, kizsákmányolás

Az ENSZ 1989. november 20-án fogadta el a Gyermekjogi Egyezményt, azóta ezt a gyermekek jogainak világnapjaként tartjuk számon, amikor kék színnel világítanak meg fontos középületeket, de különböző adatok nyilvánosságra hozásával is felhívják a figyelmet a gyermekjogok helyzetére.

Romániában évente 16 ezer gyermek esik áldozatul bántalmazásnak, elhanyagolásnak, kizsákmányolásnak vagy az erőszak más formájának. A megbélyegzés, a diszkrimináció és a bántalmazás sajnos valós és súlyos problémák, melyeket nem lehet tolerálni. Kötelességünk tudatosítani a traumákat, amelyeken ezek a gyerekek átmennek, és minden eszközt fel kell használni, hogy a bántalmazást megakadályozzuk. A gyermeket nem szabad verni! – ezekről beszélt Klaus Iohannis államfő a Cotroceni-palotában Mădălina Turzával, az országos gyermekjogvédelmi és örökbefogadási hatóság elnökével és Andreeas Novacovici-csal, az állami gondozott fiatalok tanácsának elnökével tartott világnapi találkozóját követően. Az államfő értékelte, hogy a civil szféra szorosan együttműködik az országos gyermekjogvédelmi és örökbefogadási hatósággal.

„A román társadalom fejlődése nem lehet fenntartható fejlődés, ha nem ruházunk be az oktatásba, illetve a gyerekek és fiatalok jogainak védelmébe. Ez kell hogy legyen a megközelítés akkor is, amikor a finanszírozásról beszélünk. A gyerekek és a fiatalok védelmét biztosítani kell törvényileg is a bíróságokon. Mindenfajta bántalmazást és erőszakot szigorúan meg kell büntetni” – hangsúlyozta az államfő. (Agerpres)