Bemutatta leendő kormánya kulcsfontosságú tagjait Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok várható elnöke, aki azt is leszögezte: Amerika a világ vezetésére készül. Az NBC televíziónak kedd este adott interjújában azt is bejelentette: elnöki beiktatása után két hónapon belül állampolgárságot kapnak az illegális bevándorlók.

Magyar származású külügyminiszter

Leendő kormánya néhány tagját a delaware-i Wilmingtonban mutatta be Joe Biden. Egyelőre a külügyminisztérium és a belbiztonsági tárca várományosait, Antony Blinkent és Alejandro Mayorkast, John Sullivan személyében a nemzetbiztonsági tanácsadót, Avril Haines személyében a hírszerzés csúcsigazgatóját és a leendő amerikai ENSZ-nagykövetet, Linda Thomas-Greenfieldet nevezte meg, illetve bejelentette a klímavédelmi különmegbízott posztjának létrehozását és John Kerry jelölését erre.

A politikusok bemutatása előtti rövid beszédében Joe Biden hangsúlyozta: az Egyesült Államok „készen áll a világ vezetésére”. Leendő kormányzata külügyi és nemzetbiztonsági csapatának összetétele „tükrözi azt a tényt, hogy Amerika visszatér, nem visszahúzódik, hanem kész vezetni a világot”. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem vállal szerepet szükségtelen konfliktusokban. Kiemelte, hogy az új amerikai kormányzat globális vezetőszerep vállalására készül a csendes-óceáni és az atlanti térségben egyaránt, és ennek jegyében kiváltképp erősíteni kívánja az ázsiai és csendes-óceáni amerikai szövetségi kapcsolatokat. Az Egyesült Államok várható elnöke külön kiemelte a klímaváltozás elleni küzdelem fontosságát.

Antony Blinken, az amerikai diplomácia várható irányítója a családjáról, köztük magyar felmenőiről beszélt, megemlítve azt is, hogy nagyapja Oroszországból érkezett bevándorlóként talált új hazára amerikai földön, édesapja pedig diplomataként szolgált. A politikus apja, a jelenleg 95 éves Donald Blinken egyébként Magyarországon volt nagykövet 1994 és 1997 között. Az 58 éves Blinken leszögezte: Amerikát a bevándorlás tette naggyá. A leendő külügyminiszter nemzetközi együttműködést ígért „a világ problémáinak megoldására”. Mint fogalmazott: a világ gondjait egyedül nem lehet megoldani, az Egyesült Államoknak együtt kell működnie más országokkal. Hangsúlyozta az együttműködés és a partneri viszony fontosságát.

A bevándorlásról hasonlóképpen vélekedett Alejandro Mayorkas, a belbiztonsági tárca havannai születésű várományosa is. A 61 éves Mayorkas román felmenőkkel is rendelkezik: édesanyja a holokauszt idején, a negyvenes években Romániából Kubába menekült.

Linda Thomas-Greenfield, akit Biden az Egyesült Államok ENSZ-nagykövetének jelölt, kijelentette: az Egyesült Államok visszatér a multilateralizmus és a hagyományos diplomácia politikájához. Mint fogalmazott: „Amerika visszatérőben van, a multilateralizmus visszatérőben van, a diplomácia visszatérőben van”.

Az afroamerikai Thomas-Greenfield korábban, Barack Obama demokrata párti elnök kormányzata idején a külügyminisztériumban az afrikai ügyekért felelős államtitkár volt. Pályájára utalva leszögezte: ez is azt bizonyítja, hogy Amerika a lehetőségek országa. John Kerry korábbi külügyminiszter – aki 2004-ben George W. Bush kihívójaként a demokraták elnökjelöltje is volt – beszédében arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy „legyen ambiciózusabb” a klímaváltozás elleni küzdelemben. Szerinte a 2015-ben aláírt párizsi klímavédelmi egyezmény önmagában nem elégséges a klímaváltozás elleni eredményes harchoz.

Tárt karokkal várják a bevándorlókat

Joe Biden az NBC-nek adott interjúban hangsúlyozta: már elnöksége első száz napjában kötelezettséget vállal az állampolgárság megadására mintegy 11 millió illegális bevándorlónak, és az erről szóló törvénytervezetet átküldi a kongresszusnak. Elnöksége első száz napjának legfontosabb feladata a bevándorlási reform megvalósítása és a koronavírus-járvány gazdasági következményeinek enyhítését célzó csomagterv elfogadtatása lesz. Részletekkel is szolgált. Ígéretet tett rá, hogy jelentős mértékben megnöveli az Egyesült Államokba befogadandó menekültek számát. Donald Trump, a hivatalban lévő republikánus elnök 15 ezer főben szabta meg az évente befogadható menekültek számát, Biden most azt ígérte, hogy ezt a kvótát évi 125 ezer főre emeli. Eltörli a Trump-kormányzat azon tiltó rendelkezését is, amelynek értelmében meghatározatlan időre felfüggesztették a beutazást azokból az országokból, amelyeket a terrorizmus meleg­ágyának minősítettek. A politikus azt mondta, hogy korrigálni fogja, illetve semmisnek mondja ki azokat a korábbi, Trump által hozott elnöki rendeleteket, amelyek szerinte kártékonyak voltak, és – úgy fogalmazott – „jelentékenyen befolyásolták a klímaviszonyok romlását, és ezzel egészségtelenebbekké tettek bennünket”.

Az interjúban Biden megerősítette, hogy megkezdődött a hatalom átadásának folyamata, s a jelenlegi elnök nemzetbiztonsági csapata már meg is kereste az ő munkatársait. Korábban – még kedd délután – újságíróknak azt is megerősítette, hogy naponta megkapják majd a szigorított titkosítású hírszerzési jelentéseket is.