A kormányfő írását azzal kezdte, sokan úgy vélik, egy miniszterelnöknek nem szabad vitatkoznia Soros Györggyel, mert ő egy gazdasági bűnöző, pénzét spekulációval, embermilliók tönkretételével, nemzetgazdaságok megzsarolásával szerezte. Ahogy a kormányok nem tárgyalhatnak terroristákkal, úgy kormányfők sem vitatkozhatnak gazdasági bűnözőkkel. Most mégis erre kényszerül – folytatta Orbán Viktor –, mert a magyar származású dollármilliárdos egy hete a Project Syndicate nevű oldalon írt cikkében arra utasította az EU vezetőit, keményen büntessék meg azokat a tagállamokat, amelyek nem akarnak a globális, nyílt társadalom zászlaja alatt egy egységesülő európai birodalomba betagozódni.

A miniszterelnök kifejtette: Európa erejét a történelem folyamán mindig is a nemzetek adták, és minden olyan kísérlet, amely Európát egy birodalom égisze alatt egységesíteni akarta, megbukott. „A Soros-hálózat, amely keresztül-kasul átszövi az európai bürokráciát és politikai elitet, évek óta azon dolgozik, hogy Európát bevándorlókontinenssé tegye. (…) A network céljai nyilvánvalóak: a migráció felgyorsításával kevert etnikumú, multikulturális, nyílt társadalmakat létrehozni, a nemzeti döntéshozatalt lebontani és azt a globális elit kezébe adni” – fejtette ki. A hálózat eszközrendszerét szövevényesnek nevezte, amely „a közélet legkülönbözőbb színterein is jelen van”: politikusok, újságírók, bírók, bürokraták, „civilnek álcázott politikai agitátorok” hosszú sora van „Soros György fizetési listáján”. „És bár a milliárdos minden ellenségét korrupcióval vádolja, ő maga a világ legkorruptabb embere. Akit tud, lefizet és megvásárol. Akit nem tud, azt a hálózat félelmetes fegyverével, a baloldali médiaháttérrel lejáratja, megalázza, megfélemlíti, tönkreteszi” – írta.

Orbán Viktor jelezte: számos magas rangú EU-s bürokrata Soros hálózatával közösen egy egységes birodalom létrehozásán dolgozik; ki akarnak építeni egy olyan intézményrendszert, amely a nyílt társadalom égisze alatt egységes gondolkodást, kultúrát, társadalmi modellt akar rákényszeríteni Európa szabad és független nemzeteire, elvéve azt a jogot, hogy minden nép maga dönthessen saját sorsáról. Ezt a célt szolgálja a joguralminak (rule of law) nevezett javaslatuk is, amely nem a jog uralmát (rule of law), hanem az erősebb jogát (rule of majority) ismeri el.

A különbségeket nyilvánvalóaknak tartja a miniszterelnök: Soros nyílt társadalmat (open society), „mi pedig védett társadalmat” (safe society) akarunk. Szerinte a demokrácia csak liberális, szerintünk keresztény is lehet. A szabadság csak az önmegvalósítást szolgálhatja, szerintünk a szabadságot a krisztusi tanítás követésére, a haza szolgálatára és a családunk védelmére is lehet használni – írta, hangsúlyozva, hogy a keresztény szabadság alapja a döntés szabadsága, és ez került most veszélybe. „Ha a szabadságunkat meg akarjuk őrizni, Európa nem hódolhat be a Soros-hálózatnak” – zárta Soros György cikkére adott válaszát Orbán Viktor.

A miniszterelnök a közösségi oldalán az írás mellé azt a bejegyzést tette, hogy ez a „letiltott cikk, ami nem jelenhetett meg a Project Syndicate-ben”. Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke ezzel kapcsolatban elmondta: a Miniszterelnöki Kabinetiroda kétszer is lehetőséget kért Orbán Viktor válaszának közzétételére ugyanazon a platformon, de a Project Syndicate szerkesztői nem válaszoltak.”