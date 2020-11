A Cristina Cileacu újságíró által moderált ünnepi rendezvényen felszólaltak mások mellett a brit és román diplomáciai vezetők, a két ország nagykövetei, ugyanakkor levetítették Károly walesi herceg videóüzenetét is, melyben egyebek közt említést tesz a Székelyföldről származó felmenőiről is. A nézőket románul köszöntő Károly herceg sajnálatát fejezte ki, hogy a világot uraló járvány miatt az évfordulós ünnepségeket nem lehet megtartani, és jelezte, ez akadályozta meg abban, hogy idén is ellátogasson Romániába, ahová két évtizede szívesen és rendszeresen visszatér.

„Az Egyesült Királysághoz hasonlóan Románia is rendkívül sokszínű ország, a különböző kultúrák, vallások, nyelvek és nemzetiségek páratlan mozaikja. Számomra Románia nemzeti életének legkiemelkedőbb és legegyedülállóbb vonása az, hogy székelyek, erdélyi szászok, dunai svábok, zsidók, törökök, tatárok, magyarok, romák, lipovánok és több mint egy tucat más etnikum él együtt a román nyelvű népességgel. Végtelenül szerencsésnek érzem magam, amiért számos alkalommal járhattam Romániában, és megismerhettem megannyi olyan román és brit embert, akik kiemelkedő munkát végeznek a két nemzet közötti kapcsolat megerősítése érdekében. Ez a kapcsolat közel áll a szívemhez a számomra kedves családi kötelékek miatt, hiszen dédnagyanyámon, Mária királynőn keresztül, Rhédey Klaudia grófnő leszármazottja vagyok, aki a székelyek lakta Erdőszentgyörgyről származik” – fogalmazott üzenetében Károly herceg, aki a bejátszás végén ugyancsak román nyelven tolmácsolta a diplomáciai évforduló kapcsán jókívánságait. (dvk)