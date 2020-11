Rendhagyó advent vásár és korcsolyázás nélkül

Óriás adventi koszorút az idén is állítanak Sepsiszentgyörgyön – a főtéren és az Állomás negyedi körforgalomban –, a már megszokott, sokak által várt gyertyagyújtásos közösségi rendezvény azonban a járvány miatt elmarad, és a karácsonyi vásárt sem lehet megszervezni, de a főtéren és az Erzsébet parkban azért gondoskodik ünnepváró meglepetésről a városvezetés. Korcsolyapálya azonban nem lesz.

Az önkormányzat tizenegyedik alkalommal készíttet óriás adventi koszorút a városi kertészet munkatársaival. A díszítést is helybeli alkotók végzik – a tervező Bagoly Zsuzsa, a kivitelező Borbáth István –, a téma ebben az évben is a fehér város, akárcsak a tavaly. A gyertyagyújtás nem marad el: a következő négy vasárnapon mindig eggyel több fény lobban fel, az ehhez kapcsolódó gondolatokat pedig a városháza hivatalos Facebook-oldalán videóüzenetben közvetítik majd a városlakóknak. De nem csak az adventi műsort viszi el a koronavírus: ezen a télen nem lesz főtéri korcsolyapálya Sepsiszentgyörgyön, és az Arénánál is megszakad a kisiskolás diákok Bevezetés a sportba című programja. Bodor Loránd, a város tulajdonában levő szabadidős létesítményeket működtető Sepsi Rekreatív igazgatója ezt azzal indokolta, hogy a jégen nem lehet távolságot tartani.

A sugásfürdői sípályákat azonban megnyitják, ha az időjárás engedi, mert a sízők nagyobb távolságra vannak egymástól, és amúgy is majdnem mindenki sisakot visel már a pályán, egy arcvédőt egyszerű hozzátenni a felszereléshez. Sízni természetes hó nélkül is lehet majd, a kisebbik lejtőre néhány fagyos nap alatt tudnak elegendő havat lőni a hóágyúkból, csak a nagyobbik megnyitásához kell égből jövő segítség is.