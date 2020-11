Négy hete, október 28-án iktatták be tisztségébe Sepsiszentgyörgy ifjúsággal és kultúrával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó új alpolgármesterét. Tegnapi első sajtótájékoztatóján Vargha Fruzsina öt folyó program kapcsán az eddig elvégzett – vagy inkább elkezdett – munkáról számolt be.

A sepsiszentgyörgyi városháza még augusztusban hirdette meg gyakornokprogramját. Ezzel főként tanult fiatalokat próbáltak bevonzani az önkormányzati munkába, és nem is sikertelenül: a meghirdetett november 8-ai határidőig 35 alapfokú vagy mesterképzésre járó egyetemista jelentkezett. Vargha Fruzsina elmondása szerint részben azért is, mert az online oktatás meg a bezártság sok szabadidőt hagyott.

Közülük húszan továbbra is érdeklődnek a lehetőség iránt, így őket a helyi tanács ifjúsági bizottságának elnöke, Sipos Dóra és egy kisebb csapat segítségével a következő hetekben a városháza különböző irodáiban, illetve néhány cégnél helyezik el, s heti rendszerességgel beszámolót kérnek tőlük, illetve róluk. A cél az, hogy a gyakornokok számára is tartalmas legyen a munka, és az irodák, illetve cégek tevékenységét is segítse. A jelentkezők zöme egyébként kommunikációt tanul, de leendő jogászok és közgazdászok is vannak közöttük.

Az elmúlt hetekben az iskolai diáktanácsokkal is kapcsolatba lépett az új elöljáró, négy ilyen szervezet vezetőivel is beszélt, és úgy látja, hogy nagyon éretten gondolkodnak a mai középiskolások, és nem csupán saját ügyeik foglalkoztatják őket, hanem a város élete is, például a járdák vagy az óvodák helyzete. Vargha Fruzsina elmondta: első lépésként a bizalmat szeretné kialakítani a diákokkal, hogy együtt tudjanak működni a használható, élhető környezet kialakításán. Ahol nincs diáktanács, ott nehezebb a kommunikáció az iskolán belül is, ezen közvetítéssel szeretne javítani.

A fiatalság véleményét tágabb körben, egy konzultáció során is ki akarják kérni a parlamenti választások után. Elsősorban azt szeretné tudni az önkormányzat, hogy milyennek látja a tizen- és huszonéves ifjúság a várost, és hogy miképpen alakítaná vonzóvá. Erre a felmérésre alapozná a városvezetés azt a közpolitikát, amelynek célja a fiatalok hazatelepedésének elősegítése. Meg kell találni a módját, hogy jól érezzék magukat itthon – szögezte le az alpolgármester. Azt is elmondta: a járvány idején sokan hazajöttek, ám az online oktatásba már belefásultak, az önkormányzat pedig értük, velük is próbál tenni valamit.

Az egyik jövőbe néző projekt az, hogy Sepsiszentgyörgy visszakerüljön az Európa kulturális fővárosa programba, amire a Veszprémmel nemrég aláírt megállapodás értelmében lehetősége is van (legrégebbi testvérvárosunk 2023-ban lesz Európa kulturális fővárosa, erről lapunk november 12-i számában írtunk bővebben). Vargha Fruzsina ennek az együttműködésnek lesz a koordinátora, csapata pedig részben azokból tevődik össze, akik összeállították azt a pályázatot, amellyel Sepsiszentgyörgy a 2021-es kulturális fővárosi cím elnyerését célozta meg. Megnézik, hogy az akkori ötletekből mi használható még, és újakat is hozzátesznek, nyilván új csapattagokat is bevonva. Az alpolgármester a hagyományok mellett a XXI. századi Székelyföldet, ennek kortárs művészetét is szeretné felmutatni, és bízik benne, hogy a városlakók is nyitottak lesznek az újdonságokra, és bekapcsolódnak a rendezvényekbe.

Ugyancsak a kultúrát erősíti egy új művészeti egyetem létrehozása is, amely már jövőben indulna a Sapientia és a pécsi tudományegyetem művészeti karának segítségével, kezdetnek két szakkal: festészettel és szobrászattal. Az új intézmény idővel valószínűleg az Árkos közelében épülő új egyetemi központban kap helyet, de az első évfolyam számára még keresik a helyet. A tanári kar összeállítása már megkezdődött, vannak javaslatok helyi és vendégtanárok bevonására is. Az önkormányzat diákbarát intézményt szeretne alapítani, ahova szívesen jönnek távolabbi, akár magyarországi diákok is.