A kupakiírás tizenhatoddöntőjében 4 harmad-, 12 másod és 16 első osztályú együttes szerepel. A továbbjutás sorsáról ezúttal is egy találkozó dönt, a meccseket az alacsonyabban rangsorolt együttes otthonában rendezik. A háromszéki csapat számára szokatlan órában rendezik az FC Turris-Oltul Turnu Măgurele elleni mérkőzést, ellenben a Teleorman megyei alakulatnak egyértelműen kedvez az időpont, hiszen rendszerint ekkor játssza bajnoki összecsapásait.

„A Román Kupa a meglepetések versenysorozata, mi pedig nem szeretnénk meglepődni. Nem csak Romániában, hanem a világ bármely pontján a kupakiírásokban a kisebb csapatok képesek váratlant húzni, esélyesebbnek tartott ellenfelet búcsúztatni. Az előző idényben mutatott jó teljesítményünk arra kötelez, hogy ne hibázzunk, hiszen szégyen lenne számunkra, hogy alig kapcsolódtunk be a kupasorozatba, máris kiesünk. Tisztában kell lennünk azzal, hogy nem lesz könnyű feladatunk, ugyanis olyan csapattal játszunk, amely a nyáron az utolsó pillanatokban veszítette el az élvonalba jutásért folytatott küzdelmet. A Turris-Oltul Turnu Măgurele ebben az idényben is az első osztályba jutást tűzte ki célul. A játékoskeretük tapasztalt labdarúgókból áll, egyesek sokat játszottak az élvonalban. Néhány hete edzőt cseréltek, a csapat irányítását Eugen Trică vette át, aki ambiciózus, és biztosan szeretné, ha a labdarúgói a bajnokságban mutatott teljesítményt a kupában továbbjutással feledtetnék” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző.

Az 53 éves szakember elmondta, a játékosok tisztában vannak azzal, ha nem veszik komolyan ezt a mérkőzést, akár meglepetés is születhet. A vezetőedző kiemelte, a labdarúgásban egyik csapatot sem lehet a mérkőzés előtt győztesnek vagy vesztesnek kikiáltani. Grozavu szeretné, ha a Sepsi OSK ebben az idényben is a lehető legtovább jutna a kupában, ha minden jól alakul, akár az előző idény kimagasló teljesítményét is túlszárnyalnák. Hozzátette, mindenki tudja, az európai kupaszerelpéshez a legrövidebb út a Román Kupa-győzelmen át vezet, ezért is bízik abban, hogy sikerrel veszik az első akadályt.

A tizenhatoddöntő további programja:

* ma: Chindia Târgoviște–FC Hermannstadt (18 óra – Digi, Telekom, Look), Progresul Spartac–Craiova (20.45 óra – Digi, Telekom, Look)

* szombat: Váradszentmárton–Dunărea Călărași (12 óra), U Craiova–Temesvári Politehnica (13.15 óra – Digi, Telekom, Look), FC Farul Constanța–Academica Clinceni (13.30 óra), Concordia Chiajna–FC Botoșani (13.30 óra), Viitorul Pandurii Târgu Jiu–FC Argeș (13.30 óra), Ceahlăul Piatra Neamț–FC Petrolul Ploiești (18 óra – Digi, Telekom, Look), FC Dinamo–FC Viitorul (20.45 óra – Digi, Telekom, Look)

* vasárnap: Temesvári Ripensia–Astra Giurgiu (12.15 óra – Digi, Telekom, Look), Hușana Huși–Kolozsvári U (13.30 óra), FC Voluntari–Medgyesi Gázmetán (17.30 óra – Digi, Telekom, Look), Jászvásári Poli–Kolozsvári CFR (20.30 óra – Digi, Telekom, Look)

* hétfő: FC Csíkszereda–Aradi UTA (18 óra – Digi, Telekom, Look), Gloria Buzău–FCSB (20.45 óra – Digi, Telekom, Look). (miska)