Krisztus Király búcsúünnepét tartották vasárnap Sepsiszentgyörgyön. Az ünnep alkalmat adott arra, hogy kicsit jobban szemügyre vegyük a Krisztus tiszteletére, imádatára felszentelt templomot és a közösséget, amely azt magáénak érzi. November elején egy másik fontos esemény is történt itt: megáldották Hervai Katalin képzőművész sorozatának utolsó fametszetét is, ezzel pedig végső formát öltött a templom belső díszítése. Szakértők véleménye szerint a koncepció és a megvalósítás szempontjából is egyedülálló ez a tizenkét év alatt elkészült mű, mely a reneszánsz kor nagy katedrálisainak illusztrációját idézi 21. századi megközelítésben. A búcsúról, a járvány előtti és mostani gyülekezeti életről és a templom belső terének kialakításáról Dávid György plébánost kérdeztük, de beszélgettünk Hervai Katalin grafikussal is, aki múlt szerdán tett ideiglenes fogadalmat a Ferences Világi Rendben (fotó).