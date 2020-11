A hálózati gondolkodás nyelve című kiállítást. Az elő­adást az egyetem Facebook-oldalán lehet megtekinteni ma 18 órától. Az ingyenes, online esemény során Both Csaba fizikus, a Barabási Lab kutatóasszisztense mesél a kiállításról, bemutatva annak néhány részletét, végigvezetve a résztvevőket a tárlat bizonyos elemein.

BABAKIÁLLÍTÁS. A Mese és valóság című kiállítás Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 8. szám alatt hétfőtől újra kinyit. A kiállítás hétfőtől csütörtökig 16–18, pénteken 14–18 óráig, szombaton pedig előzetes egyeztetés alapján látogatható. A maszk viselete kötelező! Érdeklődni a 0751 233 763-as telefonon lehet.

Hitvilág

DÍJÁTADÁS. A sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai új református templomban ma 15 órakor adják át az istentisztelet részeként az idén nyugdíjba vonult háromszéki pedagógusoknak a magyar kormány elismerését jelképező szolgálati emlékérmeket és dísz­okleveleket, az Apáczai-pályázatra beérkezett munkák szerzőinek a díjakat és okleveleket, a Mákvirág-, Kós Károly-és Bolyai-díjas diákoknak az emléklapot és emlékérmet.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Ma 18 órától az elhunytakért végeznek közös szentmisét. Vasárnap, az új egyházi év kezdetén szentmisék 8.30-tól, 10.30-tól, 12 és 18 órától lesznek.

REFORMÁTUS BŰNBÁNATI ISTENTISZTELETEK zajlanak a szemerjai református templomban ma és szombaton 17 órától. A közösség igét hallgatva, imádkozva készül az adventi ünnepre a kimelegített templomban. Szeretettel várnak mindenkit.

AZ ADVENTI ZENÉS ÁHÍTATOK részeként a sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai református templomban advent vasárnapján 18 órától Szőcs Botond zongoraművész tart audíciót.

FELKÉSZÜLÉS AZ ADVENTBEN. Adventi várakozások Izajással címmel hétfő estéken a Szociális Testvérek Társasága online sorozatot kínál fel azoknak, akik nem idegenkednek attól, hogy az online térben találkozzanak, illetve az online munka során túlságosan igénybe vett látásukat/tekintetüket szeretnék kicsit mélyebbre, más irányba fordítani. Egy alkalom felépítése: rövid bejelentkezés, a téma bemutatása, ima egy képpel – ebben 20 perc csend – megosztás, záró ima. A témák egymásra épülnek, ezért kívánatos a folyamatos részvétel. Az első alkalommal ismertetett útmutatások nem hangzanak el minden alkalommal. Az imaalkalmakat Farmati Anna, Gábor Csilla és Homa Ildikó testvér vezeti, a találkozások a jelentkezést követően zárt csoportokban, zoomon történnek.Jelentkezni advent I. vasárnapjáig, november 29-én déli 12 óráig lehet. További információk a romkat.ro/esemenytar oldalon.

Előjegyzéses könyvkölcsönzés

A Sepsiszentgyörgyön meghosszabbított, vörös forgatókönyv szerinti járványügyi szabályozások értelmében a Bod Péter Megyei Könyvtár zárva tart. A korlátozás feloldásáig kizárólag előzetes kérés és előjegyzés alapján kölcsönöznek továbbra is könyveket, az igényelt kötetek a könyvtár kertjében vehetők át. A telefonos igényléseket kedden 9–17, szerdától péntekig 9–15 óráig fogadják. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

Bővítették a könyvtári szolgáltatások körét, az olvasóknak lehetőségük van online bejelentkezni könyvtári fiókjukba és a hosszabbításokat, könyvigényléseket ott elvégezni. A bejelentkezés útmutatója a honlapon a kmkt.ro/Szolgáltatások/Online bejelentkezés menüpontban érhető el. Ebben a rendhagyó időszakban továbbra sem számítanak késedelmi díjat a kikölcsönzött dokumentumokra.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Dobollópatakon szerdán 8.30–16.30-ig szünetel az áramszolgáltatás.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. A Tega tájékoztatja ügyfeleit, hogy a hulladékszállítás november 30-án és december 1-jén is a szokott program szerint zajlik. A piac is szokásos nyitvatartási rend szerint várja a vásárlókat, irodai ügyfélfogadás azonban csak szerdától, december 2-tól lesz újra.

FOGADÓÓRÁK. A veszélyhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon.

PoLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (a Sugás Áruházban, telefon: 0367 802 977; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig az Oltmező úti Sensiblu 2. (a Kauflandban, telefon: 0267 708 015); Kézdivásárhelyen hétvégén a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia II.; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 360 015); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465); szombaton 11–13 óráig a törvényszékkel szembeni Dr. Mester-Nagy fogászati rendelőben (0745 791 109), szombaton és vasárnap 14–19 óráig a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.