Magyarázatot kérnek a hangrobbanásra

Az elöljárók Nicolae Ionel Ciucă tárcavezetőnek címzett levelükben jelzik, hogy a nagy erejű robbanásra emlékeztető hang sokakat megijesztett, pánikot keltett a megye lakói között. Azt is megjegyzik, hogy a hang hatására egyes településeken a házak ablakai megremegtek, néhol betörtek. A lakosság azóta is kérdésekkel bombázza a helyi hatóságokat, döntéshozókat, de nem tudnak konkrét választ adni, emiatt is utólag sok találgatásra ad okot az incidens. Az aláírók továbbá megjegyzik, hogy adott forrásoktól úgy értesültek: katonai léggyakorlat zajlott a megye területe felett, és az egyik repülőgép meghaladta a hangsebességet, ez okozhatta az erős robbanásra emlékeztető hangot. Mivel az incidens után egy nappal semmilyen hivatalos magyarázatot nem tett közzé a védelmi minisztérium, ezért Kovászna megye lakóinak nevében pontos tájékoztatást kérnek a szaktárcától a hang eredetét illetően.

Antal Árpád és Tamás Sándor ugyanakkor felhívja Nicolae Ionel Ciucă figyelmét, hogy Franciaországban a haderő illetékesei szinte azonnal tájékoztatással szolgáltak egy hasonló, idén szeptemberben Párizs környékén történt eset kapcsán, megjelölve a jelenség pontos okát. A cél az volt, hogy elkerüljék, hogy a lakosság körében pánik törjön ki. Ehhez képest a román védelmi tárca vagy a haderők parancsnokai eddig semmilyen tájékoztatással nem szolgáltak.