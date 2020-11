A nyomozást a Suceava megyei jogosítvány-kibocsátó hivatalban felmerülő korrupciós gyanú miatt indították, de a szálak messzire vezettek. Az akció során közel egymillió eurót és különböző luxuscikket foglaltak le, melyeket változatos módon próbáltak rejtegetni, például mosdótálakban, vedrekben vagy befalazva. A feltételezések szerint a pénz megvesztegetés útján került a gyanúsítottakhoz azoktól, akik egy jogosítványért akár 5–7 ezer eurót is hajlandóak voltak leperkálni. A hivatal egyfajta „családi vállalkozásként” működött, a pénzen a közalkalmazottak a rendőrökkel is osztoztak. Korrupció, pénzmosás és bűnszövetkezet alapítása miatt három eljárás van folyamatban, a bűncselekményeket feltehetően az elmúlt két évben követték el. (Főtér)

NEM SOKÁIG VOLT POLGÁRMESTER. Kolozs megye prefektusa közölte, november 26-i dátummal aláírta Viorel Matiş, Jósikafalva (Beliş) polgármestere mandátumának megszűnésére vonatkozó rendeletét, miután Matişt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság vesztegetés miatt. A polgármesteri feladatokat az alpolgármester veszi át, és előre hozott választásokat írnak ki a Kolozs megyei községben. Viorel Matişt tetten érték, amikor 200 eurót ajánlott fel egy újságírónak, hogy utóbbi ne közöljön róla olyan cikkeket, amelyek rossz fényben tüntetik fel. (Agerpres)

A VILÁGJÁRVÁNY NEM AKADÁLY. A Tatabányai Járásbíróság egy hónapra letartóztatott három romániai embercsempészt, akik a gyanú szerint megkíséreltek tizenkét szír állampolgárt Ausztriába juttatni. Az egyik férfi szombat reggel egy belga rendszámú járműbe felvette a tizenkét embert és a magyar–osztrák határ felé haladt velük. Két társa egy német rendszámú járművel előtte haladt, figyelte, hogy nincs-e ellenőrzés az úton. Az M1-es autópálya Tata közeli pihenőjében azonban a rendőrök ellenőrizték a gépkocsit, az utasterében és a csomagtartójában pedig megtalálták a szíreket. A felvezető gépkocsit száz kilométerrel távolabb állították meg. (MTI)

OLCSÓ ORSZÁG LENNÉNK? Miközben európai uniós viszonylatban enyhén csökkent a háztartási elektromos energia átlagára 2020 első félévében a 2019-es esztendő hasonló időszakához képest, voltak olyan országok, ahol drágult a villamos energia: többek közt Romániában is, 9,1 százalékkal – derül ki az EU statisztikai hivatala, az Eurostat által közzétett adatokból. A villamos energia hazai ára még így is az európai átlag alatt van: míg uniós szinten 2020 első felében 21,3 euró volt a háztartások számára a villamos energia átlagára 100 kilowattórára számolva, addig Romániában 14,59 eurós egységárat jegyeztek. Ugyanebben az időszakban az EU-ban gyakorlatilag stabil, nagyjából 6,6 euró/100 kWh volt a földgáz átlagára a háztartási fogyasztók számára, míg Romániában 3,2 euró volt 100 kWh ára. Az Eurostat azonban a statisztikai kimutatáshoz nem mellékelte az átlagjövedelmek jegyzékét is. (Agerpres)