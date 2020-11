Épített örökségünk ittlétünk legkézzelfoghatóbb bizonyítéka – jelentette ki Hegedűs Csilla, felidézve, hogy amikor Kelemen Hunor volt a művelődési miniszter, Románia évente 14 millió eurót fordított műemlékvédelemre. Ebből jutott a Bod Péter Megyei Könyvtárnak, a Képtárnak, a csíkszeredai Mikó-várnak és több fontos erdélyi intézménynek, azóta azonban jóformán semmi nem történik e vonatkozásban, a román állam saját műemlékeire sem visel gondot, a magyar múltról tanúskodó épületekre pedig egyáltalán nem figyel. Ennek a nemtörődömségnek szeretne képviselőként véget vetni, ezért is tartja fontosnak a parlamenti jelenlétet – közölte Hegedűs Csilla, aki azt is elmondta: a vártemplom Sepsiszentgyörgy egyik legértékesebb és legcsodálatosabb épülete, amellyel ő gyermekként ismerkedett meg, legutóbb pedig másfél éve járt itt.

Akkor derült ki, hogy a református egyház európai uniós pályázatát elutasították, a fellebbezési lehetőséget pedig 2021-re tolták el, és még utána következett volna egy ki tudja, meddig húzódó per – emlékeztetett Antal Árpád polgármester. A gyülekezeti házban találkoztak Kató Béla református püspökkel, és megbeszélték, hogy nem várnak ennyit, hanem az egyház, a helyi és a megyei önkormányzat támogatásával elindítják a felújítást. Úgy is lett, azóta a város egymillió, a megye pedig kétmillió lejjel járult hozzá a munkálatokhoz, amelyek most is javában folynak, jövőre pedig befejeződnek.

Hegedűs Csilla országos műemlék-felújítási programot szeretne elindítani, becslése szerint ezernél több nagy műemlék szorul sürgős beavatkozásra, és ezt a román államnak kellene pénzelnie, nem csak az önkormányzatoknak vagy a magyar államnak. A műemlékvédelmi szakember a nagy léptékű, merész terveket hiányolja, és azt is, hogy a kreatív ágazatok sem kapnak semmilyen támogatást. Véleménye szerint a kreatív cégek létrehozását is ösztönözni kellene egy országos programmal, egészében véve pedig felelősségteljes hozzáállásra van szükség ahhoz, hogy az Erdélyben, Székelyföldön levő műemlék épületek megújuljanak és élettel teljenek meg.

A megyei tanács idén 1,5 millió lejt különített el az egyházak számára, s bár ezt a járvány miatt le kellett állítani, mert kellett a pénz a kórházak számára, jövőben is legalább ekkora kerettel támogatják működésüket – közölte Tamás Sándor megyeitanács-elnök. Hozzátette: a műemlékek felújítására külön programjuk van, többmilliós beruházásokkal. Így kezdődött meg a Szent Mihály-hegyi templom felújítása, az esztelneki ferences zárdáé, a kézdivásárhelyi minorita rendházé, a dálnoki református, a nagyajtai unitárius templomé és a sepsiszentgyörgyi vártelmplomé is. Tamás Sándor elmondta még, hogy jó volt az együttműködés Hegedűs Csillával akkor is, amikor a művelődési minisztérium államtitkára volt.