Az utolsó száz méteren

A választások előtti száz méteren derék Orbanunk bármit felavat, ami felavatható, a kormányfő naponta több száz kilométert is megtesz ezen nemes cél érdekében. Pár kilométeres autópálya-szakasz már nagy megvalósítás, azt is avatott fel néhányat, de lehet, hogy ilyen a választásokig több nem készül el. Most nem maradt más hátra, mint használatba adni néhány frissen vert ösvényt. Iohannissal együtt felavatták az Északi pályaudvar–Otopeni vasutat is, pedig az csak december végére lesz kész (állítólag az is). Ha nem marad egyéb avatnivaló, akkor új kutyaólakon és disznópajtákon vagdoshatnák át a nemzeti színű szalagokat a kampányoló tisztségviselők.

Most, a véghajrában újabb roham indul a korrupcióellenes harcban is, pedig már egészen le voltam törve, hogy az elmúlt évben (amióta a jó Orban hatalomra került) egyetlen jelentősebb korrupciós ügy sem került felszínre, és attól tartottam, ha ez így megy tovább, lekerülünk Európa legkorruptabb országainak listájáról. De aztán a választások tiszteletére, a vörös pestises szociáldemokraták ellen sikeres szélmalomharcot folytató Don Quijote-Iohannisnak és hű szolgájának, Sancho Panza-Orbannak, aki az elnök hű fegyver- és (sőt, inkább) táskahordozója, sikerült kiásatni egy olyan dossziét, amely porosan szunnyadt valahol egy fiók mélyén. Együttes erővel próbálják megakadályozni saját népszerűségük zuhanását, ezért vetették elé a korrupcióellenes ügyészséggel a dossziéfegyvert, amivel most lerohanták Bukarest első kerületének volt szociáldemokrata polgármesterét, Daniel Tudorachét, akit hatalommal való visszaéléssel és pénzmosással vádolnak. És mindezt az illető állítólag 2008-ban kezdte! De ha tudták (mert kellett tudniuk az illetékeseknek), miért nem fülelték le sokkal hamarabb? Akkor nem rúgna ilyen nagy összegre az elsinkófált pénz, sőt, az illető mostanra a börtönbüntetést is rég leülte volna már… Az ügyészség egymillió eurós óvadékot kér a szerencsétlentől, akinek az elmúlt években alig ezer euró körüli havi jövedelme volt, s jóformán nincs is semmi vagyona. Az ügyészek persze azzal vádolják, hogy a törvénytelenül szerzett pénzeket volt felségén és a házvezetőnőjén keresztül tüntette el. Rovására írják, hogy a hivatala által szerződött munkálatok értékének 10 százalékát kérte s kapta, hogy cserébe a számlákat idejében fizesse, s ha kellett, itt-ott a számvetéseken is igazítottak. (Persze elképzelhető, hogy mindezt csak azért tette, hogy szabaduljon volt feleségétől, mert tudjuk, hogy egy válás a férj számára anyagilag kész leégés még Amerikában is). A vád szerint a pénzt külföldi kirándulásokra, ékszerekre, luxusruhákra, autó- és ingatlanvásárlásra költötték, illetve kölcsönadták vagy letétbe helyezték. Végül is a polgármester ártatlan gyűjtő volt, és alkalmazott jó pénzért (vagy kifizetésként) két (segéd)munkást (volt feleségét és a házvezetőnőt). Együtt papírt, színesfémet, köveket gyűjtöttek: papírpénz, arany és drágakövek formájában, és kölcsönöket adtak a rászorulóknak. Volt felesége közreműködésével még egy futballklubot is vásárolt, ami (tudják a szurkolók!), nagy dolog, és segítség is, hisz lám, még a Dinamót is milyen nehéz volt eladni a spanyoloknak. (Bár már előre félek, hogy mérkőzéseiken a szurkolók majd azt fogják ordibálni, hogy: kifelé a spanyolokkal az országból!)

Most egész biztos egy ideg nem jut külön juttatásokhoz a volt kerületi polgármester, de más lehetősége azért még marad. Példát vehet Alexandru Cumpănașutól (ha van, aki e nevet nem ismeri, eszébe juttatom, hogy ő az, aki unokahúgának hazudta a caracali gyilkosságokban megölt egyik lányt, államelnök is akart lenni, és az Erdélyi Magyar Néppárt feljelentést tett ellene magyarellenes gyűlöletkeltés miatt), aki szintén összeszedett egy rakás pénzt az államtól úgynevezett „civil szakemberként” és most bár bűnvádi eljárást folytatnak ellene, egyesülete megnyert egy pályázatot az Európai Szociális Alaptól az alexandriai városháza informatikai rendszerének modernizálására.

A volt kerületi polgármester most már csak abban reménykedhet, hátha uniós forrásokból sikerül szerezni egymillió eurót a kaució kifizetésére.