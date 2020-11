Új áruház Kovásznán

Újabb nagyáruházzal gazdagodott Kovászna: a Lidl üzletlánc tegnap nyitotta meg fürdővárosbéli egységét. A bevásárlóközpont a Csoma-líceummal szemben, az egykori malom- és pék­ipari egység helyén épült meg. A Lidl mellett a Penny és a Profi üzletlánc is jelen van Kovásznán.

Gyerő József polgármester érdeklődésünkre elmondta: több szempontból is hasznos a város számára az új nagyáruház. Bővült a kereskedelmi kínálat, új munkahelyek jöttek létre. Fontos, hogy több mint száz parkolóhely is létesült az üzlet körül. Nem utolsósorban javult a városkép, hiszen a most lebontott régi malom és sütöde hosszú évek óta el volt hagyatva, omladozott, rontotta az összképet.

Az ingatlan néhány éve került kovásznai befektetők tulajdonába, akik lebontották a régi épületeket, rendezték a területet, és így adták el a Lidl üzletláncnak. Az új tulajdonos más környező ingatlanokat is megvásárolt, ezeket is lebontotta, így alakult ki az üzletnek teret adó nagyobb parcella. A volt malom- és pékipari egység megvásárlásában érdekelt volt Kovászna Polgármesteri Hivatala is. Ha sikerült volna a vásár, ide telepítették volna a városgazdálkodási szakosztályt – ezt a tervet azonban keresztülhúzták a vásárban nyertes ingatlanbefektetők.