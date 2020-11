Új városfejlesztési stratégia készül Kézdivásárhelyen

Az ilyen tervek általában húsz-harminc évre szólnak, és általánosságban meghatározzák a település fejlesztési irányvonalait. Kézdivásárhelyen éppen most járt le az előző, ezért is időszerű az új stratégia kidolgozása. A Világbank támogatása azért is fontos, mert olyan szakértők dolgoznak a terven, akiket a város költségvetéséből ki sem lehetne fizetni. Szilveszter Szabolcs elmondása szerint a fejlesztési minisztérium azért választotta Kézdivásárhelyt a programban való részvételre, mert meglátásuk szerint nagy az aláírt európai uniós pályázatok száma, nyitottság jellemzi a várost, jól működnek az önkormányzat online felületei. A városfejlesztési terv kidolgozására egy év áll rendelkezésre, a stratégiára szükség van a következő, 2021–2027-es európai uniós költségvetési ciklusban megvalósítandó pályázatokhoz is. A pályázat összértéke egyébként húszmillió lej, a vissza nem térítendő összeg 16,79 millió lej.

„Nagyon jó, hogy a döntéshozók szemében a kis városok is számítanak, nemcsak a nagyobb települések részesülnek ilyen finanszírozásban. Erre jövőre egy kormányhatározat is jogi keretet fog biztosítani” – emelte ki az alpolgármester, aki azt is elmondta, hogy a lakosság körében már elvégzett előzetes felmérés eredményét a közeljövőben feltöltik a város hivatalos honlapjára, a kezdi.ro-ra. A felmérés szerint a legfontosabb gond az egészségügyi ellátás minősége, valamint az infrastruktúra és a lakhatás kérdése. A felmérés még nem zárult le, akinek van javaslata, megteheti a citadini.ro oldalon.

Szilveszter Szabolcs azt is elárulta, hogy a jövő héten üzletemberekkel találkozik és egyeztetnek abban, hogy az önkormányzat miben tudja támogatni a magánvállakozókat.