Pénteken – a jelenlegi járványügyi helyzet miatt – három helyszínen lejátszott első fordulóval kezdődött meg a női kosárlabda Nemzeti Liga 2020–2021-es kiírása, a pontvadászat rajtjánál pedig ott van megyénk mindkét együttese, a négyszeres bajnok Sepsi-SIC, valamint a Kézdivásárhelyi SE is. A sepsiszentgyörgyi buborékban sorra kerülő teremtorna nyitómeccsén a céhes városbeliek nagyot küzdve 10 ponttal kaptak ki a Brassói Olimpiától, míg a zöld-fehérek edzőmérkőzésnek is beillő találkozón döngölték parkettbe a Târgoviștét.

Elvesztette első mérkőzését a KSE

Nyolc hónapnyi kényszerpihenő után játszotta újra hivatalos mérkőzését a Kézdivásárhelyi SE csapata, amely a női kosárlabda Nemzeti Liga 2020–2021-es kiírásának első meccsén a Brassói Olimpiával találkozott. Mint ismeretes, a magyarországi Molnár József irányította alakulat lemaradt a Román Kupa nyitóköréről, miután az együttesben többen is megfertőződtek a koronavírussal.

A céhes város csapata a Debreczi Iringó, Taneira Wilson, Biszak Boglárka, Chelsea Mitchell és Lénárt Paula ötössel kezdte az összecsapást, amelyet egy brassói tripla nyitott meg. Válasz a KSE két amerikai idegenlégiósától érkezett, s a játékrész felénél 7–3 volt a felső-háromszékiek javára. Olimpiás időkérés után ritmust váltottak Dan Calancea tanítványai, akik gyorsan egyenlítettek (9–9). A folytatásban felváltva vezettek a csapatok, a negyedet pedig egy újabb brassói hárompontos zárta (15–16).

A második játékrészben látványosan visszaesett a kék-fehérek játéka, ezt a Cenk alattiak kihasználták, és a KSE 15 pontos hátrányba vonult szünetre (23–38). A térfélcserét követően feljavult a mieink teljesítménye, Wilson, illetve Mitchell mellett Lénárt is bekapcsolódott a pontgyártásba, és 28–23-ra megnyert negyed után 10 pontosra apadt a Brassó előnye (51–61). A fordítás reménye megcsillant a kézdivásárhelyi lányok fejében, ám a rutinosabb Olimpiások nem értettek ezzel egyet és kiegyensúlyozottabb utolsó 10 perc után 77–67 arányba nyerték meg a párharcot. A meccset Lénárt dupla duplával, azaz 11 lepattanóval és 10 ponttal zárta, Wilson 20, míg Mitchell 26 egységig jutott. A túloldalon Biljana Pesovic szintén dupla duplát jegyzett, hiszen a mérkőzés végén 14 leszedett labda és 28 pont állt a neve mellett.

A KSE szombaton 16 órától a Târgoviște ellen lép pályára a Sepsi Arénában.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 1. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Brassói Olimpia 67–77 (15–16, 6–22, 28–23, 16–16). KSE: Debreczi 5/3, Wilson 20, Biszak 6, Mitchell 26, Lénárt P. 10–Domokos, Kozman, Bara-Németh, Lénárt A., Tuchilus, Edző: Molnár József. Brassó: Corda 20/12, Pesovic 28/9, Al Ash Hab 2, Crăciun 14, Dickey 8/3–Nan 3/3, Kelemen Radin, Ciciova, Dumitru, Frincu 2, Florea. Edző: Dan Calancea.

Simán nyert a Sepsi-SIC

Az ötödik bajnoki címére hajtó zöld-fehérek Jovana Pasic, Orbán Nikolett, Annemarie Gödri-Părău, Rebecca Tobin és Rebekah Gardner összeállításban kezdték meg a szebb napokat is megélt Târgoviște elleni összecsapásukat. A Sepsi-SIC átütő játékereje már az első pár támadás után nyilvánvaló volt, s Zoran Mikes tanítványai ötpercnyi játék után 16 ponttal vezettek (18–2). Időkérés után sem sokat javult Cătălin Tănase csapatának teljesítménye, amely a nyitónegyed után már 22 pontos hátrányban volt (32–10). A folytatásban is a SIC diktálta a ritmus, a târgoviștéi lányok pedig csak elvétve pontoztak és 59–23-as állásnál ért véget az első félidő.

Rebecca Tobin volt a Sepsi-SIC legjobbja a Târgovșite ellen. Fotó: Miska Brigitta

A fordulás után kissé döcögött a sepsiszentgyörgyi gárda játéka, de Gödri-Părăuék így is növelni tudták előnyüket (79–36). Az utolsó játékrészben a jól védekező lányaink mindössze 6 pontot engedett a Târgoviștének, míg ők 20 egységet szórtak. A vége 99–42 lett a Sepsi-SIC javára, amely különösebb megerőltetés nélkül nyerte meg idei első bajnokiját. A kisebb sérüléssel bajlódó Marie Ruzickován kívül Zoran Mikes edző mindenkit pályára küldött, csapatunk legjobbja pedig Tobin lett, aki 12 lepattanóval és 16 ponttal fejezte be a péntek esti mérkőzést. Rajta kívül Andra Mandache, Orbán és Gardner is 10 pont fölött zárt. A vendégegyüttestől a 14 pontig jutó Gabriela Irimia jeleskedett.

A zöld-fehérek szombat este 7 órától a pályaválasztó Brassói Olimpiával mérkőznek meg.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 1. forduló: Sepsi-SIC–Târgoviște 99–42 (32–10, 27–13, 20–13, 20–6). Sepsi-SIC: Pašić 5/3, Orbán 14, Gödri-Părău 3, Tobin 16, Gardner 18/6–Ghizilă 5/6, Pavlopoulou 9/9, Cătinean, Kelemen 6, Mandache 19/3, Kovács 4. Edző: Zoran Mikes. Târgoviște: Petrof 3, Chivu 9, Irimia 14, Ghiță 4, Stoenescu 7/2–Badi, Toma, Ignat 3, Manole, Tănase 2. Edző: Cătălin Tănase.

Az első forduló további eredményei: * szatmárnémeti „buborék”: Szatmárnémeti VSK–Kolozsvári U 75–50, Nagyváradi Rookies–Aradi FCC 30–101 * bukaresti „buborék”: Alexandria–Bukaresti Rapid 66–68, Konstancai Phoenix–Agronómia Bukarest 66–50.